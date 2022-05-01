موعد صلاة العيد في الدمام 1443 كل عام وأنتم بخير عيد سعيد

موعد صلاة عيد الفطر في الدمام يبحث الكثير من الناس عن متى موعد صلاة عيد الفطر في الدمام، حيث إن المسلمون من جميع أنحاء العالم يريدون معرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك والذي يختلف من دولة لأخرى ومن منطقة عن الثانية، وفي هذه المقالة سنتعرف بالتحديد عن موعد صلاة العيد في الدمام الواقعة في المملكة العربية السعودية.

موعد صلاة عيد الفطر في الدمام

بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية أن يوم الإثنين الموافق لفاتح غرة شوال والمواقف ليوم ٢/٥/٢٠٢٢م هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فمن المؤكد أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الدمام بالسعودية في تمام الساعة ٥:١٦ صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ستكون موعد صلاة العيد في مدينة أبها في تمام الساعة ٦:٠٢ صباحًا، وفي مدينة نجران ستبدأ الصلاة الساعة ٥:٥٧ صباحًا، وفي مدينة جازان ٦:٠٥ صباحًا، وفي مدينة عرعر ستبدأ صلاة عيد الفطر في تمام الساعة ٥:٤٥ صباحًا، وفي مدينة تبوك في تمام الساعة ٦:٢٠ صباحًا، كما أنها ستحل في مدينة بريدة في تمام الساعة ٥:٤٤ صباحًا، صلاة العيد في الرياض، وفي مدينة سكاكا الساعة ٥:٥٧ صباحًا، وفي مدينة حائل في تمام الساعة ٥:٥١ صباحًا، وفي مدينة الباحة ستبدأ الساعة ٦:٠٥ صباحًا.

مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية

تعد مدينة الدمام من أهم مدن المملكة العربية السعودية، حيث توجد على ساحل الخليج العربي، وتتميز مدينة الدمام بموقعها الجغرافي الذي يطل على ثلاث نواحي من الخليج العربي وهم الجنوب والشمال والشرق، بالإضافة إلى أنها تعتبر الميناء الرئيسي بمنطقة الخليج، كما أنها تعد مركزًا تجاريًا وسكنيًا بالمملكة وتحتوي على العديد من الهيئات الإدارية والدوائر الحكومية بها.

احتفالات عيد الفطر المبارك

ستنتعش المسارح السعودية باحتفالات حلول عيد الفطر المبارك تحت إدارة تنظيم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وستكون هذه الاحتفالات ضمن إطار برنامج احتفالات العيد لعام ٢٠٢٢م الذي سيكون في الرياض وأبها وجدة والدمام، كما خصصت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة بعرض تقديم ٤ مسرحيات ب١٢ عرض مختلف للمواطنين، وستشمل العروض ما بين الكوميدي والاجتماعي.