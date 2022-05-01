انت الان تتابع خبر اتفرج : أول رد مفاجئ وغير متوقع من الفنان السعودي محمد عبده ضد تصريحات نجل الفنان طلال مداح ومحبوا ابو بكر سالم! (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - وجه الفنان محمد عبده قبل قليل رسالة رد فيها على الحملة التي شنت ضده بعد تصريحاته التي اثارت جدلا تجاه الفنانين أبوبكر سالم وطلال مداح
وظهر الفنان محمد عبده في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قام فيه بالترحم على صديقيه والاعتذار لصديقيه الفنانين ابو بكر سالم وطلال مداح
يذكر ان الفنان محمد عبده اتهم قبل عدة ايام في برنامج تلفزيوني الفنان ابو بكر سالم وطلال مداح بسرقة بعض الاغاني وترهل بعص الألحان الامر الذي اشعل غضبا واسع بين اوساط محبي الفنانين