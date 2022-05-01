انت الان تتابع خبر اتفرج : أول رد مفاجئ وغير متوقع من الفنان السعودي محمد عبده ضد تصريحات نجل الفنان طلال مداح ومحبوا ابو بكر سالم! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجه الفنان محمد عبده قبل قليل رسالة رد فيها على الحملة التي شنت ضده بعد تصريحاته التي اثارت جدلا تجاه الفنانين أبوبكر سالم وطلال مداح