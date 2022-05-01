توضيح هام وعاجل من الجوازات السعودية لكل الراغبين بالسفر من المملكة 'تأكد من وجود هذه الاشتراطات جيدا' .. قد تمنع من السفر ان أهملت احدها!

واعلنت “الجوازات” على حسابها الرسمي في “تويتر”، عن عدة أمور يجب التأكد منها قبل السفر خارج المملكة، وهي كالآتي:

– أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة.

– أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز ( أكثر من 3 شهور عند السفر للدول العربية) و (أكثر من 6 شهور عند السفر للدول الأخرى).

– التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول.

– التأكد من الاشتراطات الصحية للدولة المراد السفر إليها.

– إصدار تصاريح السفر اللازمة

– أن يكون جواز السفر خال من التلف

كما نوهت “الجوازات” بتوضيح التالي:

1- تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج.

2- سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.