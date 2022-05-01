موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2022 موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1443

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الرياض لقد حددت صلاة العيد في الرياض أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الاعلانات اللجنة الفلكية المختصة التماس هلال شوال بعد بدء استطلاع غرة شوال منذ 29 رمضان، وسيكون يوم الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر 2022، فى المملكة العربية السعودية الموافق 1 شوال 1443ه‍، حيث تكون صلاة عيد الفطر يوم الاثنين صباحاً خلال الساعه 5:32 دقيقة صباحاً، وهو نفس الوقت المقدر لارتفاع الشمس بمقدار سهم في السماء الرياض بعد الشروق وسنقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2022

يتم تحديد توقيت صلاة العيد في الرياض طبقا لشروق الشمس ،وعلى حسب موعد آذان الفجر خلال يوم الإثنين اثنين مايو 2022 يوم عيد الفطر الاول في المملكة العربية السعودية 1443 ه‍ وسوف يكون توقيت صلاة العيد في الرياض خلال الساعه 5.32 دقيقة صباحاً يوم الاثنين، حيث يتكدس المصلون في مساجد الرياض في المدينة وذلك لإقامة شعائر عيد الفطر المبارك الدينيه و صلاة عيد الفطروالتى هي ركعتين تكبيرات العيد جماعة وتستطيع المصلين في الرياض صلاة عيد الفطر بشكل فردي من البيت في نفس التوقيت وعدد الركعات.

صلاة عيد الفطر في الرياض

تحدد ساعة صلاة عيد الفطر في الرياض على حسب ارتفاع الشمس مقدار سهم في سماء الرياض وقت صلاة العيد في الرياض الساعه كم 1443،وحدد الوقت المقدر لصلاة الفطر في الرياض في جميع مساجد المدينة في الساعة 5:32 صباحا،وتبدأ الصلاة بتكبيرات العيد في اول ايام عيد الفطر يوم الاثنين 3 مايو 22 20 على أن تظل صلاة العيد ركعتين مع التكبيرات حيث يمكن للمصلين الصلاة حتى موعد اذان الظهر في أول أيام العيد في المساجد او صلاه العيد في البيت.

متى تبدأ وتنتهي صلاة العيد الفطر

تبدأ صلاة عيد الفطر في الرياض في الساعة 05:32 دقيقة صباحاً بعد أذان الفجر وإعلان يوم الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر ومشاهدة هلال شوال وغرة شوال في 30 رمضان متمم شهر رمضان 1443 المبارك، وتنتهي صلاة العيد عند رفع اذان الظهر في كافة أرجاء الرياض، وصلاة عيد الفطر ركعتين يتخللهما تكبيرات العيد جماعة أو في المنزل.