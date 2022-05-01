نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ مراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك بصلاة العيد وتكبيرات العيد، ولذلك يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية حول العالم عن موعد وتوقيت صلاة العيد، وذلك ما سنقوم بتوضيحه لكم الآن ومن خلال هذا المقال، وتحديد مواعيد الصلاة في جميع محافظات المملكة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية 1443

سوف نوضح لكم الآن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات المملكة العربية السعودية وذلك لأن توقيت صلاة العيد سوف يختلف من محافظة إلى أخرى:

مدينة جدة ستقام صلاة العيد فيها في تمام الساعة 6:07 صباحاً.

الطائف ستقام صلاة العيد في تمام الساعة 6:08 صباحاً.

مكة المكرمة ستقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:04 صباحاً.

مدينة الدمام ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 6:14 صباحاً.

المدينة المنورة ستبدأ فيها شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 6:01 صباحاً.

مدينة القطيف ستقام فهيا صلاة العيد في تمام الساعة 5:17 صباحا.

مدينة حائل ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:48 صباحاً.

ينبع ستقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة 6:08 صباحاً.

عيد الفطر المبارك في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية بناء على الدراسات الفلكية بأن اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم، مضيفاً أن غداً الإثنين الموافق 2/5/2022 هو أول شهر شوال، وسيوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد بدأت مراسم ومظاهر تهنئة العيد بين الأهل والأصدقاء في السعودية وفي جميع دول العالم.

على عكس باقي الدول ثلاث دول تعلن اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

تحتفل اليوم كلاً من أفغانستان ومالي والنيجر اليوم الأحد بعيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأعلنت المحكمة العليا في دولة أفغانستان أن يوم أمس السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات المملكة العربية السعودية، نتمنى أن نكون قد أفدناكم، وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائماً.

كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير ويومن وبركة