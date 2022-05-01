خطوات وشروط إستحقاق الحصول علي بدل غلاء المعيشة بالسعودية 1443

تقوم المملكة العربية السعودية ،بتقديم العديد من المساعدات للمواطنين السعوديين ،هذا وبالإضافة إلي توفير الكثير من أشكال الدعم لهم ، وأيضا توفير مساعدات للأسر الفقيرة ،وذلك بهدف سد كافة إحتياجاتهم ،ومتطلباتهم المعيشية الأساسية ،مثل الطعام ،والمسكن ،والملبس ، كما يعد بدل غلاء المعيشة واحد من أهم أشكال الدعم التي تقدمة الحكومة السعودية للمواطنين ،ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ، فإن الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن طريقة التسجيل في دعم بدل غلاء المعيشة.

شروط الحصول علي بدل غلاء المعيشة

قامت وازرة المواد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،بوضع عدة شروط للحصول علي بدل غلاء المعيشة بالمملكة العربية السعودية ،وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على بدل غلاء المعيشة سعودي الجنسية .

يجب أن يكون المتقدم مقيم دائم بالمملكة العربية السعودية.

يجب أيضا أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الإجتماعي.

يجب ألا يقل عمر المتقدم علي بدل غلاء المعيشة عن 35 عاما

يجب ألا يزيد دخل المتقدم للحصول علي دعم بدل غلاء المعيشة عن 3000 ريال سعودي.

في حالة إذا كان المتقدم متزوج ،يجب ألا يزيد دخله الشهري عن 8600 ريال سعودي.

خطوات التقديم على دعم بدل غلاء المعيشة السعودي

يمكن للمواطنين السعوديين الحصول على بدل غلاء المعيشة ،وذلك بعد إستيفاء جميع الشروط المطلوبة ،وذلك بإتباع الخطوات الأتية:

أولا: يقوم المتقدم بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

وبعد ذلك الدخول علي الصفحة الرئيسية.

ثم الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك الدخول إلي بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

وبعدها إجتيار برنامج بدل غلاء المعيشة ،وتسجيل الدخول.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة ،وذلك في الخانات المخصصة لها.

وأخيرا: يجب التأكد من صحة جميع البيانات التي تم إدخالها ،وبعد ذلك الضغط علي تسجيل.

ونخن موقع ثقفني نشكر الحكومة السعودية ،و أيضا وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،على الجهد المبذول في توفير المساعدات للمواطنين السعوديين ،وذلك لتلبية جميع متطلباتهم ،وسد إحتياجاتهم المعيشة ،في ظل أزمة غلاء الأسعار التي تمر بها المملكة العربية السعودية ،وأيضا في ظل أزمة فيروس كرونا المستجد .