خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية، الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية أحد أهم وأكثر المواضيع التي يقوم الفرد بالاستعلام عنها من خلال محركات البحث وبشكل مستمر من خلال جميع الأفراد في المملكة من مقيمين ومواطنين، وفي ظل جهود مديرية الأمن العام السعودية في التسهيل على المواطن أطلقت الكثير من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للأفراد المسجلة بأسمائهم أو أحد أفراد الأسرة من خلال منصة أبشر على الانترنت.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية:

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية وهي:

على الفرد الذي يريد الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بسيارته أو سيارة أحد أفراد الأسرة أن يدخل إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي.

بعد هذا يجب على المستعلم التوجه إلى خانة الاستعلامات الإلكترونية، ثم تحديد خدمة “الاستعلام عن المرور”.

أيضا على المستعلم إدخال الهوية الوطنية الخاصة به، ثم يقوم بإدخال كلمة المرور.

كما يشترط أن ينقر على زر “عرض”.

في النهاية وبعد قليل سوف يتم فتح نافذة جديدة لك ستجد فيها كافة المخالفات المرورية التي قمت بها، وأيضا يتم كتابة المبلغ المالي الذي يجب عليك دفعة كغرامة مالية.

معايير الاستفسار عن المخالفات المرورية في المملكة:

لكي تستطيع الاستعلام عن مخالفاتك المرورية هناك عدد من الشروط لتستطيع الاستفسار عنها وهي:

شرط أساسي أن تكون المخالفة المرورية قد تمت داخل المملكة.

أيضا يتم الاستفسار عن المخالفات المرورية عن طريق رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي، أو من خلال رقم جواز السفر للمقيم، أو من خلال رقم البطاقة السكنية لسكان مملكة البحرين فقط.

أرقام الاستفسار عن المخالفات المرورية داخل المملكة:

عملت الإدارة العامة للمرور في السعودية على توفير خدمة عملاء بهدف الرد على تساؤلات واستفسارات الخاصة بجميع المواطنين والمقيمين في المملكة. ونقدم لكم طرق التواصل مع خدمة العملاء لإدارة المرور في السعودية وهي: