أطلب منحة مالية مع الأمير عبد العزيز بن فهد الآن رقم الواتساب لتواصل

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عمر شويل - جدة يقدم الأمير عبد العزيز بن فهد المساعدات المالية والعينية والعلاجية للموطنين السعوديين الأكثر أحتياجاً داخل السعودية، وذلك ما يكون بشروط ومعايير معينة سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال، بالإضافة لذلك أيضاً سنوضح لكم طريقة التقدم لطلب المساعدة المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، وأرقام التواصل مع المؤسسة عبر الواتساب.
أرقام التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
تتمثل أرقام التواصل مع الأمير السعودي “عبد العزيز بن فهد” داخل السعودية وخارجها في:
- لتواصل من داخل السعودية على رقم: 485232658966
- من خارج السعودية التواصل على رقم: 920030003
- عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 مدينة توبك، طريق الأمير فهد بن سلطان، بجوار مبني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المملكة العربية السعودية.
أنواع المساعدات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
تتنوع الخدمات والمساعدات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، وهي ما تتمثل في:
- سداد الديون من خلال المساعدات المالية.
- مساعدة للشباب المقبولين على الزواج.
- توفير مساكن للمواطنين الذين يبحثون عن ملجأ لهم.
- مساعدات للأرامل والمطلقات.
- مساعدات علاجية.
الصيغة الصحيحة لطلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد
تتمثل الصيغة الصحيحة لكتابة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد
أتقدم لسيادتكم بطلب مساعدة “ذكر نوع المساعدة المرغوب فيها” مع توضيح أسباب طلب المساعدة، مع توضيح الظروف التي يعاني منها صاحب الطلب والتي دفعته لطلب المساعدة.
وفي النهاية توضيح اسم المرسل:…
العنوان:….
رقم الجوال…. لتواصل من خلاله
شروط الحصول على مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد
هناك بعض الشروط البسيطة التي يجب توافرها للحصول على منحة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد وتتمثل في:
- المساعدات مقدمة لأصحاب الجنسية السعودية.
- تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حاجة المواطن للحصول على المساعدة.
- الإقامة في السعودية، وعدم مغادرتها خلال ثلاثة أشهر الأخيرة قبل طلب المساعدة.
وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالمعونة المقدمة من الأمير عبد العزيز بن فهد، في انتظار تعليقاتكم.
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