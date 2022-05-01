نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربيه السعودية 2022 حيث يتابع الكثيرون موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والدول العربية التي تبدأ مراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك بعد عدد قليل من الساعات بالتكبيرات “الله أكبر الله أكبر ولله الحمد “حيث تقام صلاة العيد حسب التوقيت لكل مدينة، فسوف نوضح لكم في هذا المقال جميع توقيتات صلاة عيد الفطر لاغلبيه الدول من خلال موقع ثقفني.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022

لقد اعلنت المملكة العربية السعودية بحسب الدراسات الفلكية بإن يوم الأحد المقبل 2220/ 01/05 هو المتمم لشهر رمضان 1443ه‍، ولتكون يوم الاثنين غرة شهر شوال 1443 فلكيا يوم الاثنين وهو اول ايام عيد الفطر المبارك ، ومن ثم ظهرت مظاهر تهنئة العيد للأهل والأصدقاء وهو ما تم تاكيد امس بعد أن تعذر رؤية الهلال الذي أكد أن يوم الاثنين هو اول ايام عيد الفطر في السعودية.

حيث تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية يوم الاثنين الموافق 2 مايو صباحا في جميع محافظات ومدن المملكة العربية السعودية حيث تختلف موعد الصلاة من محافظة إلى أخرى،ولهذا الأمر نستعرض لكم موعد صلاة العيد في كافة المحافظات السعودية.

موعد صلاة العيد في السعودية 1443

مواعيد صلاة العيد بالمدن السعودية كالتالي

تقام صلاة العيد الفطر في مدينة وقرى جدة الساعة 6.07 صباحا.

صلاة عيد الفطر في الطائف تبدأ صلاة عيد الفطر في الطائف الساعة 6.8 صباحا

توقيت صلاة العيد الفطر المبارك 1443ه‍ في مكه المكرمة في تمام الساعة 6.04 صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الدمام 6.14 صباحاً

موعد موعد صلاة عيد الفطر للمدينه المنوره 6.01

توقيت صلاة عيد الفطر في القطيف 5.17 صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر في تيماء الساعة 5.55صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر في الدمام الحضرية 5.16

توقيت صلاة عيد الفطر في حائل 5.48 صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر في ينبع 6.08 صباحاً

ومن خلال هذا المقال نكون قد قدمنا لكم توقيت صلاه عيد الفطر المبارك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لعام 2022 اعاده الله علينا بالخير جميعا في جميع أنحاء العالم.