نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساهمات العقارية بمنصة تصفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساهمات العقارية، حيث تعتبر منصة تصفية واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تشكل المنصة عدة لجان من عدة وزارات مثل وزارة الداخلية، ووزارة المالية، بالإضافة إلى وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث تعمل هذه اللجنة علي النظر في كافة المساهمات العقارية القائمة سواء المساهمات المرخص لها وغير المرخص، بالإضافة إلي إعداد تقارير مفصلة تشمل السجل الخاص بالمساهمين وحقوقهم المالية، علاوة علي ذلك إعداد آلية خاصة من خلالها يتم العمل علي حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن المساهمات العقارية.

الاستعلام عن المساهمات العقارية

يستطيع كل فرد أن يقوم بالاستعلام عن المساهمة بكل سهولة ومعرفة الحالة العامة وأخر القرارات التي تم إصدارها عنها، علي أن يتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول لمنصة الاستعلام الآتية: منصة تصفية.

يتم النقر علي تبويب (بحث في المساهمات) ومن خلالها يتم إدخال اسم المساهمة في المكان المخصص لذلك، ثم النقر علي تبويب بحث.

أو النقر علي تبويب (بحث في المساهمين)، ثم إدخال الاسم أو رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في المكان المحدد له، ثم النقر علي تبويب بحث.

لتظهر نتيجة الاستعلام الخاصة بكل بحث على حِدَةٍ وفق استعلام المستخدم.

وتعد هذه الخدمة من الخِدْمَات المجانية الإلكترونية التي توفرها المنصة علي مدار اليوم لأي مستخدم داخل المنصة.

مساهمات للبيع

تتولي منصة تصفية مساهمات قد صدر فيها قرار خاص من اللجنة بالبيع سواء بواسطة البيع المباشر أو المزاد العلني، حيث تعرض المنصة تصفيات متاحة للبيع الفعلي، علي أن يتم العرض بهذه التفاصيل:

عرض المكان الخاصة بالبيع.

توضيح المساحة الكِلْيَة.

توضيح آلية الاستخدام سواء كان ذلك (مرافق أو سكني وتجاري).

توضيح المنطقة والمدينة.

عدد القطع المتاحة للبيع.

وتعرض المنصة عرض خاص لمشاهدة الموقع من خلال خرائط جوجل.

رَقَم منصة تصفية

وفرت منصة تصفية خدمة الاستعلام والاستفسار عن كلّما يخص المساهمات العقارية التي توفرها المنصة، علي أن يتم الاتصال علي هذا الرَّقَم 920021819 أو التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]