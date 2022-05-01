نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في مكة 2022 وتوقيت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بشكل كبير عبر محرك البحث جوجل عن موعد صلاة عيد الفطر في مكة 2022، وذلك مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، حيث يبحث المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2022\1443، وكذلك توقيت صلاة عيد الفطر في الرياض 2022، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المميز ثقفني.

موعد صلاة عيد الفطر في مكة 2022

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة عن توقيت صلاة عيد الفطر في مكة 1443، لما لهذه الصلاة من أهمية كبيرة في نفوس المسلمين في مختلف بقاع المعمورة، لذلك فمن المقرر أن تكون صلاة عيد الفطر في مكة 2022 في تمام الساعة 6:04 صباحاَ بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تزايد وتناقص المدة ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس وغياب الشمس وغياب الشفق خلال السنة الميلادية pic.twitter.com/R9qHToKziH — المرصد الفلكي (@Mu_Observatory) تزايد وتناقص المدة ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس وغياب الشمس وغياب الشفق خلال السنة الميلادية pic.twitter.com/R9qHToKziH — المرصد الفلكي (@Mu_Observatory) April 6, 2022

كيفية صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر عبارة عن ركعتان ففي الركعة الأولى يكون عدد التكبيرات سبعة تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، ثم تتم الركعة الأولى بالهيئة المعتادة من ركوع وسجود، ويكون عدد التكبيرات في الركعة الثانية خمس تكبيرات، ثم يقوم الخطيب أو الإمام بإلقاء خطبة العيد على الحاضرين.

توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية

تختلف صلاة عيد الفطر في السعودية من مدينة لأخرى، وتكون صلاة العيد بعد طلوع الشمس بمقدار رمح أي بما يعادل 15 دقيقة، وسوف ننشر لكم موعد صلاة عيد الفطر في بعض المدن داخل المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة في تمام الساعة 5:55 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الرياض 2022 هو 5:32 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في الباحة في تمام السادسة صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في جدة في تمام الساعة 6:07 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في جازان في تمام الساعة 6:05 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الأحساء 5:15 صباحاً.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتجهيز المساجد المقرر أن تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك. وتم ذلك في جميع مدن المملكة العربية السعودية. حيث تم تجهيز المساجد والساحات لاستقبال المصلين في مختلف أماكن المملكة.

متى صلاة عيد الفطر في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية أن اليوم الأحد الموافق الأول من شهر مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان 1443. وأن عيد الفطر المبارك يوم الإثنين بتاريخ الأول من شوال 1443 الموافق الثاني من مايو الحالي 2022.