نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هل تم إيداع الضمان اليوم” الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالضمان الاجتماعي، حيث يريد الكثير من الأشخاص معرفة هل تم إيداع الضمان الاجتماعي اليوم أم لا، وخاصة مع دخول الشهر الجديد والذي يتزامن مع دخول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وخاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم، حيث تعودنا أنه يتم الصرف للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي، وهذا بعكس الضمان الاجتماعي المطور، والذي يصرف في يوم 20 أو 21 ميلاديا بكل شهر، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين هل تم إيداع الضمان اليوم، والساعة كم ينزل الضمان في الراجحي، والذي به حسابات أغلب المستفيدين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الضمان الاجتماعي

ويعتبر نظام الضمان الاجتماعي احد أهم أنظمة الدعم في المملكة العربية السعودية، حيث يستفيد منها مئات الآلاف من الأسر والأفراد، وقد أنشأته الدولة لدعم الأفراد والأسر في توفير الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم، وهذا في ظل حرص الدولة على المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار المتزايد.

وقد تابعنا معكم منذ العديد من الأيام صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث انتهى إيداع المكرمة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا سواء القديم أو المطور.

أخبار الضمان الاجتماعي

ومن أهم ما يشغل بال المواطنين وخاصة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم، هو التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث يثير تخوفات الكثير من الأشخاص أنه في حالة تقديمه على الضمان المطور ألا يكون مؤهل.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وهذا كفرصة للمستفيدين القدامي على التقديم في الضمان المطور بتأني وبدون قلق وتخوفات، حيث إنه لن يتم اسقاط أي احد من نظام الضمان الاجتماعي، فلا داعي للقلق.

تمديد المهلة حتى من الان 6 شهور تقريباً

1- لن يسقط أحد

2- لن يتعثر احد بالراتب

3- لا داعي للقلق او التخوف

4- لا تسمح لأحد أن يخوفك ! #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/TpCkC628C6 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) تمديد المهلة حتى من الان 6 شهور تقريباً

1- لن يسقط أحد

2- لن يتعثر احد بالراتب

3- لا داعي للقلق او التخوف

4- لا تسمح لأحد أن يخوفك ! #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/TpCkC628C6 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) April 29, 2022

هل تم إيداع الضمان اليوم

وأما بالنسبة لإيداع الضمان الاجتماعي القديم، فإنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة الخاصة بشهر شوال بيوم الاثنين الموافق 1 شوال 1443 أو أيام عيد الفطر المبارك، والموافق ميلاديا يوم 2 مايو 2022، وهذا في حسابات المستفيدين حسب الموعد المحدد من الوزارة.

الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي

وحسابات الكثير من مستفيدي الضمان في البنك الراجحي، ويريدون معرفة ما هي الساعة التي سنزل بها الضمان الاجتماعي في حساباتهم.

ولا يوجد موعد محدد لنزول المبلغ في حسابك، ولكن على الأغلب وكما تعودنا أنه يتم إيداع المبلغ بعد حوال 8 إلى 9 ساعات بعد وصول الرسالة.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي القديم

ويمكنكم الاستعلام عن بيانات الأفراد المستفيدين في الضمان القديم، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى صفحة الاستعلام بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط hrsd.gov.sa.

ادخل رقم السجل المدني (الهوية الوطنية).

ثم ادخل رقم الضمان الخاص بك والأسرة.

بعدها ادخل رمز التحقق البشري.

انقر على عرض لتظهر لك البيانات فورا.

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