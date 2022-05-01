انت الان تتابع خبر اتفرج أغلى مجلس في السعودية تكلفته 5 مليون ريال سعودي .. لن تتخيل ما المواد التي استخدمت في البناء ؟ (اتفرج بالفيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اظهر مشهور سناب الشاعر السعودي عكروشان مجلس ضيافة فخم قام رجل الأعمال صالح آل سلامة في نجران بتأسيسه.

وقام عكروشان بالاستعراض في الفيديو عن مساحة مجلس الضيافة الشاسعة والتصاميم الهندسية والأثاث الموجود داخلها.

ووصف عكروشان المجلس قائلا: " تحفة معمارية من أغلى وأفخم الضيافات في الخليج .. ضيافة الشيخ صالح آل سلامة". مشيرا إلى أن مساحته 30 متر في 12 متر.

واجاب على سؤال عكروشان حول تكلفة إنشاء مجلس الضيافة قال الشيخ صالح أن التكلفة تجاوزت الـ 5 ملايين ريال.لافتا إلى أن التصاميم تجمع تراث حضارات مختلفة