موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 2022-1443.. بعد استطلاع رؤية هلال شوال

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 2022-1443. يسأل عنها الشعب المسلم في المملكة العربية السعودية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك في السعودية. ومتى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي حيث أن اليوم تظهر الرؤية. ويُكشف عن أول يوم عيد الفطر 2022 في السعودية. وفي السطور التالية نكشف عن موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 2022-1443 واستعدادات المملكة لاستقبال العيد.

موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 2022-1443

تبدأ موعد صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة 1443 هجريًا في تمام الساعة 6:6 صباحًا حيث تستقبل الامة الإسلامية عيد الفطر المبارك.

صلاة عيد الفطر في الرياض في تمام الساعة 5.32 صباحًا

توقيت صلاة عيد الفطر في الدمام 1443 في تمام الساعة 5.19 صباحًا

صلاة العيد في منطقة سكاكا في تمام الساعة 5.57 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في منطقة الباحة في تمام الساعة 6.00 صباحًا

صلاة العيد في منطقة جازان 1443 في تمام الساعة 6.05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في تبوك في تمام الساعة 6.08 صباحًا

صلاة عيد الفطر في مدينة عرعر 2022- 1443 في تمام الساعة 5.45 صباحًا

متى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي

تبدأ تكبيرات عيد الفطر المبارك لعام 2022 – 1443 هجريًا مع شروق الشمس حيث أن صلاة العيد تبدأ بعدها بما يقرب من 15 دقيقة ربع ساعة.

ما حكم صيام أول يوم عيد

يظن البعض أن صيام اول يوم عيد الفطر 2022 – 1443 هجريًا واجبًا على المسلمين ولكن حقيقة الأمر هي أنها حرامًا حيث أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نهي عن صيامه ويوجد حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ». رواه البخاري (1992)، ومسلم (827)، وأجمع العلماء على أن صومهما محرم وهذا رد صريح على من يسألون عن ما حكم صيام اول يوم عيد الفطر المبارك لعام 2022 ميلاديًا – 1443 هجريًا.

متى عيد الفطر في السعودية

يبدأ عيد الفطر في السعودية عقب كشف الرؤية يوم الاثنين 2 مايو حتى 5 مايو 2022 أي 1 شوال حتى 3 شوال 1443 هجريًا.