موعد صلاة عيد الفطر في نجران 2022-1443 .. وكيفية أدائها في المنزل أو المسجد

موعد صلاة عيد الفطر في نجران 2022-1443 يهتم بمعرفته العديد من المواطنين والمقيمين في مدينة نجران أهم مدن المملكة العربية السعودية فيما يرغب البعض موعد صلاة العيد في السعودية 2022 في مختلف المدن. بالإضافة معرفة حكم صلاة العيد وكيفية أدائها وهل هناك اختلاف بين صلاة العيد في المنزل أو صلاة العيد في المسجد. خاصة أن يفرقنا عن موعد صلاة عيد الفطر أيامًا قليلة فـ أول أيام عيد الفطر المبارك 2022-1443 يوافق يوم الأثنين 2 مايو المقبل.

موعد صلاة عيد الفطر في نجران 2022-1443

يكون موعد صلاة عيد الفطر في نجران 2022-1443 بعد شروق الشمس بربع ساعة (15 دقيقة) وحسب البحوث الفلكية والتوقيت الزمني. فمن المنتظر موعد صلاة عيد الفطر في نجران بتمام الساعة 5.57 صباحًا.

يختلف موعد صلاة العيد في السعودية 2022 بين المحافظات ومختلف مدن المملكة العربية السعودية. بدقائق من مدينة لآخري ويمكن رصد توقيت صلاة العيد في السعودية بالعديد من المدن على النحو الآتي:

توقيت صلاة عيد الفطر في سكاكا في تمام الساعة 5:51 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في ينبع في تمام الساعة 06:08 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في بيشة في تمام الساعة 5:55 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الطائف في تمام الساعة 06:02 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في نجران في تمام الساعة 5:52 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في المبرز في تمام الساعة 05:20 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في القطيف في تمام الساعة 5:17 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الظهران في تمام الساعة 05:16 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في بريدة في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في حائل في تمام الساعة 05:48 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في رفحاء في تمام الساعة 5:38 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الخرج في تمام الساعة 05:31 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الدمام في تمام الساعة 5:16 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في حفر الباطن في تمام الساعة 05:30 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الجبيل في تمام الساعة 5:17 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في القنفدة في تمام الساعة 06:02 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الهفوف في تمام الساعة 5:20 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الوجه في تمام الساعة 06:11 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في أبها في تمام الساعة 5:58 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في جازان في تمام الساعة 05:59 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:01 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في تبوك في تمام الساعة 06:08 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في جدة في تمام الساعة 6:07 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في مكة المكرمة في تمام الساعة 06:04 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الرياض في تمام الساعة 5:32 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الباحة في تمام الساعة 06:00 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في القريات في تمام الساعة 06:00 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في أملج في تمام الساعة 06:10 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في طريف في تمام الساعة 05:54 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في راس تنورة في تمام الساعة 05:16 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في رابغ في تمام الساعة 06:06 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في خميس مشيط في تمام الساعة 05:57 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في بقيق في تمام الساعة 05:19 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في بدر في تمام الساعة 06:05 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الرس في تمام الساعة 05:44 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في العلا في تمام الساعة 06:05 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في القيصومة في تمام الساعة 05:30 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الخبر في تمام الساعة 06:16 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الخفجي في تمام الساعة 05:20 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في تمام الساعة 06:05 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في الدرعية في تمام الساعة 05:33 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في عنيزة في تمام الساعة 05:41 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في مدينة جازان الاقتصادية في تمام الساعة 05:39 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الليث في تمام الساعة 06:04 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في منطقة الدمام الحضرية في تمام الساعة 05:16 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في تيماء في تمام الساعة 05:55 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في شرورة السعودية في تمام الساعة 05:40 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في الثقبة في تمام الساعة 05:16 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الفطر في مدينة نيوم السعودية في تمام الساعة 05:55 صباحاً.

كيفية أداء صلاة العيد

لا يوجد اختلاف بين كيفية أداء صلاة عيد الفطر في المسجد أو البيت. الآجر والثواب والطريقة واحدة كالآتي: