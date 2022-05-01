موعد صلاة عيد الفطر في جازان 2022- 1443 .. وعدد تكبيراتها

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في جازان 2022- 1443 حددته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. بجانب تحديد موعد صلاة العيد في السعودية 2022 بمختلف المدن. فمحافظة جازان أحدى مدن المملكة العربية السعودية وتواجد على الساحل الأحمر. وفيها مطار الملك عبدالله الإقليمي. كما يقطنها الكثيرون من المواطنين والمقيمين للعمل فيها. ومازال هناك تساؤلات حول عدد تكبيرات العيد. وكذلك حكم صلاة عيد الفطر في المسجد.

موعد صلاة عيد الفطر في جازان 2022- 1443

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. موعد صلاة عيد الفطر في جازان 2022- 1443 والذي يتحدد بعد ربع ساعة من طلوع الشمس في أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يتوافق في 2 مايو المقبل. ومن هنا تتحدد الدقائق حسب التوقيت الجغرافي لكل مدينة ويكون الفرق بين المدن دقائق معدودة من مدينة لآخري.

موعد صلاة العيد في جازان 2022

تحدد موعد صلاة العيد في جازان 2022 في تمام الساعة الخامسة وتسع وخمسون دقيقة (05:59) بتوقيت مكة المكرمة. وذلك يوم الأثنين 2 مايو المقبل. وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بناءً على الاستطلاعات الفلكية لهلال شهر شوال. وكذلك استطلاع هلال شوال من قبل دار الإفتاء السعودية لتكون أيام العيد المبارك هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 2 و 3 و 4 مايو 2022 م.

موعد صلاة العيد في السعودية 2022

هناك اختلاف في موعد صلاة العيد في السعودية 2022 بدقائق محدودة بين المحافظات. ويمكنكم معرفة موعد صلاة العيد في السعودية 2022 في المدينة التى ترغبونها على النحو التالي:

وقت صلاة عيد الفطر 2022 في الرياض: عند تمام الساعة 05:32 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في مكة المكرمة: عند تمام الساعة 06:04 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر 2022 في المدينة المنورة: عند تمام الساعة 06:06 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في جدة: عند تمام الساعة 06:07 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر 2022 في الطائف: عند تمام الساعة 06:02 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في نجران: عند تمام الساعة 05:52 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في القطيف: عند تمام الساعة 05:17 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر 2022 في جازان: عند تمام الساعة 05:59 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في الدمام: عند تمام الساعة 05:16 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر 2022 في خميس مشيط:عند تمام الساعة 05:57 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2022 في نيوم: عند تمام الساعة 05:55 صباحًا.

تكبيرات العيد

تكبيرات العيد تكون مختلفة بين الركعتين. حيث أن سنة صلاة عيد الفطر ركعتان في أول ركعة 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات وتكون أداء الصلاة بعدهم مثل أي صلاة ويجوز صلاة العيد في البيت أو المسجد.