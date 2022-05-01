نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في جدة 2022-1443 .. إليكم المواقيت وأبرز المساجد والساحات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في جدة 2022-1443 يسأل عنها المسلمين في المملكة العربية السعودية حيث ان مساجد صلاة العيد في جدة تمتلئ بالمصليين من الكبار والصغار ويتم تزين المساجد وقت موعد صلاة عيد الفطر في جدة 2022-1443 ولهذا يبحث المسلمين عن وقت صلاة العيد السعودية حيث تختلف مواقيت صلاة عيد الفطر الفضيل 1443 -2022 في جدة عن باقي المدن في المملكة العربية السعودية .

موعد صلاة عيد الفطر في جدة 2022-1443

وقت صلاة العيد السعودية جدة 2022 – 1443 هجريًا ستكون عقب شروق الشمس بعد 15 دقيقة، حيث سيكون توقيت صلاة عيد الفطر في جدة 2022-1443 سيكون في تمام الساعة 06:07 صباحًا .

مساجد صلاة العيد في جدة

مساجد صلاة العيد في جدة كثيرة حيث أنهم يستعدون لاستقبال توقيت صلاة عيد الفطر في جدة 2022-1443 فمن مساجد صلاة العيد في جدة مسجد بالفيصلية القدس بمنطقة الفيصلية كما يوجد مسجد دوار البلدية في منطقة الأمير فواز.

وقت صلاة العيد السعودية في جدة

الساعة 06:07 صباحًا هو توقيت صلاة العيد في جدة ويوجد صلاة في مسجد العيد بمنطقة غليل ومسجد ك10 على طريق مكة ك10 كما هنا مسجد أم السلم على طريق مكة ويوجد مسجد في كيلو2 بمنطقة كيلو 2.

مساجد صلاة عيد الفطر في جدة

ويوجد مساجد مساجد صلاة عيد الفطر في جدة في مسجد كيلو 13 بمنطقة كيلو 13 ويوجد مسجد بجوار الغاز كيلو 14 ومسجد بالمحاميد في منقطة المحاميد ومسجد شرق الخط السريع في منطقة السامر ومسجد بذهبان ومسجد الدريبي بمنطقة الراية.

مساجد لصلاة عيد الفطر

مساجد لصلاة عيد الفطر يوجد مسجد بنادي الاتحاد شارع الصحافة ومسجد بمدائن الفهد ومسجد بباب شريف ومسجد بترومين في منطقة المصفاة ومسجد بحي القحاطين بجوار بلدية أم السلم ومسجد ببريمان ويوجد مساجد لصلاة عيد الفطر كثيرة أيضًا مثل مسجد قرية القرينية ومسجد القريات ومسجد كيلو 11 ومسجد بقشان في منطقة الأندلس ومسجد المطيري في حي الجامعة ومسجد السفران في نفس الحي ويوجد مسجد آخر بحي الربوة ومسجد بالنادي الأهلي الرحاب

وهناك مسجد لصلاة العيد بالكورنيش أمام مركز الكورنيش ويوجد مسجد العيد ك23 في طريق مكة القديم كما يوجد مصلى العيدين الجنوبي داخل المنتزهات ومسجد بمخطط العيسائي بحي بريمان وجامع بجوار مواقف البيعة في البلد ويوجد مسجد بالبوادي ومسجد بحي المرسلات ومسجد جبل الرحمة في المروة جامع بجوار جامع الكوثر في حي النزلة.