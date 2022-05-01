نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية على تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث أن هناك عدد من الشركات ترفض تحويل الراتب للموظفين عند حصولهم على قرض شخصي، ولهذا جاء بعض البنوك بتقديم هذه الخدمة وهى تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ويأتي في مقدمتها مصرف الراجحي الذي يقدم هذه الخدمة بتسهيلات كبيره للعملاء، ويعتبر بنك الراجحي احد اهم البنوك الموجودة داخل المملكة التي تقدم العديد من القروض المتنوعة والخدمات المميزة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على التمويلات الشخصية وشروط التداولات ونتعرف أيضا على شروط التمويل العقاري من مصرف الراجحي السعودي.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، والذي دائما ما يتم البحث عنه العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، حيث العديد من هؤلاء الأشخاص يعانون من الإحباط بسبب عدم حصولهم على أموال تساعدهم في اقامة مشاريع صغيره خاصه بهم، وخصوصا في ظل الأحداث الاقتصادية التي تمر بها المملكة هذه الأيام بسبب التحول الاقتصادي، ودائما ما نجد أن اغلب البنوك السعودية تطالب هؤلاء الأشخاص بشروط صعبه تحقيقها، ولهذا سوف نتعرف من خلال هذه المقالة عن أخبار بخصوص قروض بدون تحويل راتب في السعودية.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية، التي تمنح للشباب قروض من اجل عمل مشاريع خاصه بهم وتلبية لكل احتياجاتهم، ولا تشترط أن يكونوا هؤلاء الشباب يعملون في جهه تمنع تحويل الراتب، ومن هذه الشركات سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة وموقع ثقفني، وسوف نتعرف على كل ما يخص تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

تمويل شخصي من دار التداولات

دار التداولات تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

تمنح تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

مداد السداد خمس سنوات.

شروط تمويل التداولات

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

مدة خدمة المتقدم لا تقل عن 6 شهور، وسنتين لموظفي البنوك.

لابد أن يكون المتقدم من هذه البلدان (الرياض، جدة، الدمام، أبها، الأحساء، القصيم، الخبر، نجران، الطائف، تبوك، المدينة المنورة، حفر الباطن، الجوف ) أو أي بلد قريبه من تلك المدن.

أن يكون موظف مدني أو في احدي البنوك.

أن يكون المتقدم من العسكريين بداية من رتبة رائد.

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

المقترض لابد أن يكون سعودي الجنسية، وراتبه لا يقل عن 7500 ريال سعودي.

مدة التمويل تكون بحسب مدة تقاعد المقترض من العمل.

مبلغ التمويل للقطاع الحكومي 3 مليون والقطاع الخاص 2 مليون ريال.

سداد القرض يكون بصفه شهريه.

حاسبة تمويل بنك الراجحي

أولا عليك بالدخول على الرابط الإلكتروني لمصرف الراجحي، ومنه معرفة قيمة القرض والقسط الشهرى.

قم بتحديد القطاع التي تعمل به أن كان قطاع عام أو قطاع خاص.

عليك بكتابة راتبك الشهرى وأي مبالغ ماليه يتم دفعها لأي بنك اخر.

عليك بكتابة العمر الخاص بك.

قم بتحديد المدة التي تريد سدادها من الأقساط.

قم بالنقر على حاسبة التمويل.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من الراجحي

مجموعه من الخطوات من اجل تقديم طلب تمويل شخصي بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي، وهذه الخطوات عليك اتباعها بشكل صحيح وهى كالتالي.

أولا عليك الدخول على رابط مصرف الراجحي.

قم باختيار طلب التمويل الشخصي.

قم باختيار تقديم طلب.

قم بملئ كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال والراتب الشهرى في نموذج طلب التمويل الشخصي.

ثم تقم بحفظ وتقديم الطلب.

في خلال ثلاثين دقيقه يصلك الرد من مصرف الراجحي بالموافقة أو عدم الموافقة.

يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من البنوك التي تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب، حيث أن القرض الشخصية داخل المملكة تعتبر اهم ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص، من ضمن البنوك التي تقدم قروض شخصيه هو البنك الأهلي السعودي، ويعتبر بنك الأهلي من البنوك العريقة داخل الأراضي السعودية الذي يقدم خدمات مصرفيه كبيره منها تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ويقدم البنك الأهلي خدمه حسابة التمويل الشخصي والتي من خلالها يمكن للمقترض التعرف على قيمة المبلغ وأيضا قيمة الأقساط المتبقية.

حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي

من خلال حاسبة تمويل مصرف الراجحي يمكن للمستفيد التعرف على قيمة مبلغ التمويل بالإضافة إلى الأقساط الشهرية أيضا، وهذه تعتبر احد اهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مصرف الراجحي واليكم الخطوات.

يمكن لا مستفيد معرفة قيمة التمويل أو القسط الشهرى من مصرف الراجحي، من خلال رابط تمويل الراجحي بالمملكة.

بعدها يقوم الشخص المستفيد بتحديد القطاع الذي يعمل فيه سواء قطاع عام أو خاص.

اكتب إجمالي الراتب الخاص بك، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه في أماكن اخرى شهريا.

اكتب السن الخاص بك.

اختار المدة التي تريد بها تسديد الأقساط، ثم انقر على حساب التمويل.

الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية أونلاين

تعتبر خدمة الاستعلام عن قرض الراجحي احد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مصرف الراجحي لكل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، حيث من خلال هذه الخدمات يمكن استعلام عن القروض المقدمة من الراجحي أونلاين بكل تفاصيلها وهى كالتالي.

عليك الدخول أولا على موقع الراجحي الإلكتروني.

قم بأدراج صوره من الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة للوافدين.

تقديم صوره من الشهادة الدراسية.

أضافه خطاب من مقر عملك به الراتب الشهرى والمسمى الوظيفي.

بعدها سيتم عرض كل هذه المعلومات ومنها توضيح كل القروض المقدمة من مصرف الراجحي.

بنك الاهلى التجاري

من ضمن البنوك التي تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الأهلي، ويعتبر من اهم واقدم البنوك في المملكة العربية على الإطلاق ويقدم العديد من الخدمات المصرفية والإلكترونية، منها تمويل البنك الأهلي أونلاين وهذا التمويل يعتبر من مميزات البنك، أما الخدمات الإلكترونية هناك خدمة الأهلي أون لاين ومن خلال هذه الخدمة يمكن الاستفسار عن خدمات البنك المتنوعة دون الذهاب إلى احد فروع بنك الأهلي التجاري.

شروط قرض البنك الأهلي السعودي

هناك عدد من الشروط التي وضعها بنك الأهلي في كل من يرغب في الحصول على تمويل شخصي بنك الأهلي وهو كالتالي.

عمر مقدم الطلب لا يقل عن 18 سنه ولا يزيد عن 60 عام.

الحد الأدنى لراتب المواطن السعودي لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لراتب المقيم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

ان يكون مقدم الطلب يعمل في احد القطاعين العام أو الخاص.

من مميزات قرض بنك الأهلي التجاري هو انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها في تعاملاته البنكية، ولهذا نجد أن العديد من الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بنك الأهلي يقبلون على هذا القرض، وأيضا من مميزاته هو سهولة الاجرائات البنكية للحصول على القرض بل وهناك فترة سداد كبيره تصل إلى 6 سنوات.

تمويل بنك الأهلي موبايل

يتميز بنك الأهلي السعودي بمميزات عديده منها تنوع القروض التي يقدمها البنك، من اهم هذه القروض هو تمويل بنك الأهلي أونلاين والذي يمكن الحصول على هذا التمويل دون الذهاب إلى أي من فروع البنك، ويمكن الحصول على تمويل شخصي بنك الأهلي أونلاين من خلال الموبايل والدخول على الموقع الرسمي للبنك، ودائما ما يسعى البنك الأهلي التجاري في تقديم افضل الخدمات المصرفية لجميع الأشخاص داخل المملكة سواء مواطنين أو مقيمين.

تمويل بنك الأهلي بدون ضمانات

بنك الأهلي التجاري من اهم بنوك المملكة العربية السعودية بل هو أول بنك يتم أنشاءه في الأراضي السعودي عام 1952، ولهذا فان مميزات البنك لا تنتهى في تقديم اهم القروض الهامة للمواطنين السعوديين والمقيمين، ومن اهم هذه القروض تمويل شخصي بدون ضمانات وهو احد اهم القروض المقدمة من بنك الأهلي، ويمكن التقديم على أي قرض من هذه القروض من خلال الاونلاين وهذه أيضا احد مميزات البنك.

سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب

من ضمن الجهات التي تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب هي منصة سلفه وهى من ضمن المنصات الكبيرة التي تقدم خدمات مصرفيه متعدده، منها قرض شخصي بدون تحويل راتب ومن ضمن مميزاتها أنها متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالفها، يمكن التقديم على طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسلفه بطريقه سهله دون الحاجة إلى زيارة مقر سلفه.