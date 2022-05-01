نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الحدود الشمالية 2022-1443.. تهيئة 103 من الجوامع والمصليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الحدود الشمالية 2022-1443 حددتها وزارة الأوقاف السعودية مع تهئية 103 من الجوامع والمصليات تكفى عدد سكان منطقة الحدود الشمالية فهي من أكبر المدن في المملكة العربية السعودية من حيث المساحة. ويسكنها العديد من المواطنين والمقيمن في المملكة. بجانب استعدادات عيد الفطر في الحدود الشمالية 2022- 1443 والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. بالإضافة طريقة أداء صلاة العيد في المنزل لمن لم يتمكن من النزول لأدائها في المسجد والثواب يؤخذ كاملاً. ويبدأ أول أيام عيد الفطر 2022 في 2 مايو المقبل.

موعد صلاة عيد الفطر في الحدود الشمالية 2022-1443

حددت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية موعد صلاة عيد الفطر في الحدود الشمالية 2022-1443 ضمن تحديد مواعيد صلاة العيد في السعودية 2022 وغيرها من المدن وتكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة. ومن هنا يتحدد توقيت صلاة العيد في الحدود الشمالية 2022 في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة (05:46 دقيقة) من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك. وتستمر الصلاة إلى وقت آذان الظهر.

صلاة عيد الفطر في الحدود الشمالية 2022

في إطار تحديد توقيت صلاة عيد الفطر في الحدود الشمالية 2022. تم الإعلان من قبل مديرية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية عن تهيئة 96 جامًعا و7 مصليات لأقامه صلاة عيد الفطر بمختلف مدن ومحافظات المنطقة. وأكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي بتهيئة الجوامع والمصليات لأداء الصلاة مكشوفة.

أداء صلاة العيد في المنزل

لا يختلف أداء صلاة العيد في المنزل عن المسجد فهى واحدة بواقع ركعتان في الركعة الأول تبدأ بتكبيرة الأحرام. ثم السكوت قليلاً والبدء في التكبير7 تكبيرات وبعدها قراءة سورة الفاتحة وسورة قرآنية. بعدها يكمل صلاة الركعة الأولي مثل أي صلاة. ثم يقوم لأداء صلاة الركعة الثانية فيبدأ بـ 5 تكبيرات ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة قرآنية ويصلى ويختم صلاته بالتشهد والتسليم.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بميعاد صلاة عيد الفطر في الحدود الشمالية 2022-1443. كذلك ذكرنا تصريحات أمانة الحدود الشمالية عن تهيئة 103 من الجوامع والمصليات لصلاة العيد في جميع مدن المحافظة.