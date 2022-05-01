نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2022-1443 وجميع مدن مملكة الخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2022-1443 يسأل المسلمين في المملكة العربية السعودية. عن موعد صلاة عيد الفطر في الرياض حيث أن صلاة العيد في السعودية و موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2022-1443 حيث أن الجميع يستعد لعيد الفطر المبارك يوم الاثنين 2 مايو 2022 ميلاديًا يوم 1 شوال 1443 هجريًا ولهذا ننشر توقيت صلاة عيد الفطر في الرياض 2022-1443 في السطور التالية.

موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2022-1443

موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2022-1443 في تمام الساعة 5.32 صباحًا.

وقت صلاة العيد السعودية 2022

ننشر وقت صلاة العيد في السعودية 2022 بمختلف المدن كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في تبوك في تمام الساعة 6.08 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في مدينة مكة في تمام الساعة 6.04 صباحًا.

صلاة عيد الفطر في منطقة الباحة في تمام الساعة 6.00 صباحًا.

وقت صلاة العيد السعودية في منطقة سكاكا في تمام الساعة 5.57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الدمام 1443 في تمام الساعة 5.19 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في مدينة عرعر 2022- 1443 في تمام الساعة 5.45 صباحًا

موعد صلاة العيد في منطقة جازان 1443 في تمام الساعة 6.05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر

مازال البحث جاري عن موعد صلاة عيد الفطر في الرياض وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية مع اقتراب عيد الفطر الذي تفصلنا عنه أيامًا قليلة فهو يبدأ في 2 مايو المقبل. ونهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر في الرياض 2022

توقيت صلاة عيد الفطر في الرياض 2022-1443 تبدأ عقب شروق الشمس بعد دقائق وهي 15 دقيقة حيث أن ميعاد صلاة عيد الفطر في الرياض 2022-1443 وذلك في تمام الساعة 5.32 صباحا حيث تقام صلاة العيد في السعودية في العديد من المساجد في مدينة الرياض.

طريقة صلاة العيد الفطر

طريقة صلاة العيد الفطر هي ركعتان فقط ويتم بها تكبيرات العيد المعروفة ثم نجد في طريقة صلاة العيد الفطر خطبة العيد لعام 1443 هجريًا. ثم تنتهي صلاة عيد الفطر 2022 – 1443 هجريًا عند رفع آذان الظهر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

موعد اذان الظهر في الرياض

مواقيت الصلاة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كما يلي:

صلاة الفجر في مدينة الرياض: 3:56 صباحًا

الظهر في مدينة الرياض: 11:51 صباحًا

العصر في مدينة الرياض: 3:19 ظهرًا

المغرب في مدينة الرياض 6:22 مساءًا

العشاء في مدينة الرياض 7:52 مساءًا.

متى عيد الفطر في الرياض؟

يبدأ عيد الفطر في مدينة الرياض يوم الاثنين 2 مايو 2022 و1 شوال 1443 هجريًا. وينتهي عيد الفطر يوم الأربعاء 4 مايو.