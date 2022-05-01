انت الان تتابع خبر بعد ضبطها الآلاف .. الداخلية السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من السجن والغرامة في حال ارتكاب هذه المخالفة الشهيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اصدرت من جديد وزارة الداخلية السُّعُودية على حسابها الرسمي في تويتر، حمل تفاصيل ونتائج الحملات الأمنية الميدانية المشتركة خلال الأسبوع الأخير في الفترة من 20 رمضان حتى السادس والعشرين.

حيث يأتي ذلك لأجل متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بجميع أنحاء الملكة، بالتزامن مع تحذيرها للمقيمين والمواطنين من عقوبة مخالفة التستر على المخالفين التي تصل للسجن والغرامة.

نتائج الحملات الأمنية

نجحت الداخلية في ضبط 12034 مخالف تم تقسيمهم كالآتي:

7516 مخالفًا لنظام الإقامة.

و3002 مخالف لنظام أمن الحدود.

و1516 مخالفاً لنظام العمل.

100 شخص خلال محاولتهم عبور الحدود للداخل.

المخالفين من جنسيات مختلفة

كما أشارت الوزارة إلى أن توزيعه ونسب الجنسيات التي تم القبض على عدد من المتسلين للداخل، جاءت بنسبة 47% يمنيو الجنسية، و35% إثيوبيو الجنسية، و18% جنسيات أخرى، كما يخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 87635 وافدًا مخالفًا، منهم 83760 رجلاً، و3875 امرأة، في حين تم إحالة 76752 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.

وتحذير للمواطنين والمقيمين

كما وجهت الداخلية تحذيرًا للمواطنين والمقيمين، بعد ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، مؤكدة أن الغرامة المالية التي تصل لمليون ريال والسجن 15 سنة لكل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكل من الأشكال.