تقسيط تويوتا راش 2022 تصميم حاد وقوي بدون مقدم بـ1140 ريال عروض العيد

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عمر شويل - جدة تعتبر سيارة تويوتا راش toyota rush واحدة من سيارات الدفع الرباعي الشهيرة ذات الثلاثة صفوف والتي تجذب العملاء من خلال نهجها العملي. لا توفر Toyota Rush فقط مساحة جلوس تتسع لسبعة ركاب، بل تتميز أيضًا بتصميم حاد يميزها عن المنافسين. تعتبر rush أحد طرازات سيارات الدفع الرباعي الأكثر تكلفة من تويوتا. وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات سبعة مقاعد. نظرًا لكونها أحد أقوى الخيارات المتاحة، فقد اكتسبت شعبية كبيرة إلى حد ما على مر السنين، لا سيما مع العائلات المهتمة بالميزانية التي تبحث عن وسائل نقل بلا كماليات.

تصميم عصري يلبي الاحتياجات

ظهرت تويوتا راش أول مرة عام 1997 وتم طرح أحدث طراز في عام 2018. ويتميز الإصدار الأخير بتصميم أكثر حداثة من الداخل والخارج. كما يأتي بعدد قليل من وسائل الراحة الجديدة؛ مثل الدخول بدون مفتاح والتحكم التلقائي في المناخ. كما أنها مدعومة بمحرك 2NR-VE سعة 1.5 لتر 2NR-VE مزدوج السحب VVT-i ، ينتج 105 حصان و 136 نيوتن متر من عزم الدوران. يتم التحكم في نقل الحركة من خلال علبة تروس أوتوماتيكية رباعية السرعات. الجديد لعام 2021 هو الطلاء الأحمر ميتاليك اللامع ، والذي حل محل الأخضر الداكن السابق.

toyota rush بين الفئات المنافسة

بصرف النظر عن بيرودوا اروز، فإن Honda BR-V هي المنافس الحقيقي الآخر الوحيد لـ Rush. على الرغم من أن هوندا بي ار في مبنية على منصة أحادية؛ كما أنها لا تأتي مع العديد من ميزات الأمان التي توفرها تويوتا. بالنسبة للمنافسين غير المباشرين في فئة السيارات ذات الخمسة مقاعد ، يوفر Proton X50 مستوى من التكنولوجيا والأداء والتطور لا يمكن لـ Rush أن تضاهيه ، بينما توفر Perodua Ativa دخولًا منخفض السعر إلى عالم سيارات الدفع الرباعي لأولئك الذين لا يحتاجون إلى ثلاثة صفوف من المقاعد.

تويوتا راش من الداخل

تم تزويد السيارة بمقود متحرك للاعلى والأسفل مع مكيف هواء أمامي اتوماتيكي (خلفي يدوي تبريد فقط). مع نظام صوتي ايه ام/اف ام/ ومشغل اقراص مدمجة وبلوتوث و6 سماعات مع أزرار تحكم على المقود للنظام الصوتي. ومنفذ USB مزدوج “شاحن سريع” للراكب الخلفي.

سعر تويوتا راش 2022

تتوفر toyota rush في السعودية في فئتين؛ بالنسبة للفئة الأولى فيبدأ سعر راش STD عند 71,990 ريال. أما الفئة الأخرى فإن سعر راش GL يبدأ 76,820 ريال سعودي. هذا السعر بالطبع لا يشمل قيمة الضريبة المضافة على السيارات بنسبة 15 %.

عروض عبداللطيف جميل

تم تقديم عروض وتخفيضات من تويوتا جميل على toyota rush خلال شهر رمضان وعيد الفطر بحيث يمكن تقسيط الفئة الأولى بـ1140 ريال. التقسيط يتم على 60 شهرًا بدون دفعة أولى بشرط أن يكون القسط الشهري في حدود 40 % من الراتب. التقسيط بدون كفيل مع دفعة تملك في نهاية المدة في حدود 40 %.