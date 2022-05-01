تمويل شخصي من 1000 ريال حتي 5000 ريال بدون تحويل الراتب وبإجراءات سريعة وميسرة

تمويل شخصي من 1000 ريال حتي 5000 ريال، هناك عدد من الشركات في المملكة العربية السعودية المتخصصة في مجال إعطاء التمويلات وتقديم برامج تمويلية متنوعة مثل تمويلات شركة إمكان أو تلك التمويلات المقدمة من الشركة السعودية للتمويل كما يوجد أيضاً شركة اليسر حيث توفر تلك الشركات برامج تمويلية بقيمة مالية كبيرة وفي هذا المقال سنتحدث معكم عن منصة سلفة وهي منصة إلكترونياً معتمدة من البنك المركزي السعودي ومتخصصة في توفير التمويلات الشخصية الصغيرة بهدف تقديم المساعدة المالية للمواطنين وفي هذا المقال سنقدم لكم مزايا وشروط التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة.

تمويل شخصي من 1000 ريال حتي 5000 ريال سعودي من منصة سلفة

سلفة هي أول منصة إلكترونية في السعودية حاصلة على تصريح البنك السعودي المركزي لإعطاء التمويل الشخصي بحد أقصي خمسة آلاف ريال سعودي لتوفير احتياجاتك المالية بأبسط الطرق وأيسرها والتسديد يتم عن طريق أقساط شهرية مجدولة إلى جانب عدد كبير من المزايا منها أن تمويلات المنصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تمتاز بسهولة الإجراءات مع إمكانية طلب التمويل إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مقر الشركة وبهامش ربح تنافسي وفترة السداد ممتدة حتي 6 أشهر ويتاح للعميل تحديد فترة السداد المناسبة له بحد أقصي ستة أشهر وبعد القيام بسداد جميع الأقساط المستحقة بدون تسجيل أي تعثرات يمكنك التقديم والحصول على تمويل ثاني.

الشروط

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ولا يقل العمر عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

لا يقل الدخل الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم موظفاً في أحد القطاعات.

لا يوجد عليه تعثرت مسجلة بقائمة سمة.

لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن 3 أشهر لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي ولا تقل عن 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.

خطوات التسجيل الإلكتروني بالمنصة

إذا كنت لا تمتلك حساب في المنصة يتوجب عليك إنشاء حساب من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة. تسجيل رقم الهوية ورقم جوالك بأبشر وبريدك الإلكتروني. أنشا كلمة مرور خاصة بحسابك. وافق على الشروط والأحكام. اضغط على استكمال التسجيل وأكمل باقي الخطوات.

ويمكن التواصل مع المنصة من خلال رقم هاتف العناية بالعملاء 8001111907.