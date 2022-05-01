كيفية التسجيل في دعم ريف 1443 الخطوات والشروط كاملة بالتفصيل

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في دعم ريف ؛ لقد قامت وزارة البيئة والمياه داخل المملكة العربية السُّعودية؛ بإتاحة برنامج دعم الريف اخاص بالمساعدات والدعم المالي وذلك لدعم صغار المزارعين وأيضاً القطاع الزراعي وهذا لرفع جميع الأمن الزراعي ودعم ريف برنامج يهدف لتنمية الحياة الريفية والزراعية ويشمل برنامج دعم الكثير من القطاعات في الزراعة ومن هذه القطاعات (قطاع الفاكهة، قطاع اللبن ، قطاع العسل، الأسر المنتجة ، الورد، المحاصيل البعلية) ومن خلال مقالنا هذا بثقفني سوف نقوم بتوضيح كيفية التسجيل في دعم ريف وأيضاً توضيح بعض النقاط الهامة التي تخص هذا الموضوع.

كيفية التسجيل في دعم ريف 1443

من الممكن أن يتم التسجيل في برنامج دعم ريف إلكترونيا وذلك حتى يستطيع الشخص الاستفادة من الخدمات العديدة التي يقدمها برنامج دعم ريف ويتم التسجيل في البرنامج بواسطة الخطوات الآتية:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـِ بوابة ريف تسجيل الدخول https://reef.gov.sa

ثم النقر بعد ذلك على أيقونة ( تسجيل جديد ).

القيام بملء كافة البيانات المطلوبة وهي مثل (رقم الهوية ، رقم الجوّال ، كلمة السر، رمز التحقق ، وأيضًا تاريخ الميلاد).

وبعدها يتم النقر على أيقونة تسجيل.

سوف يتم إرسال رسالة بكود التفعيل.

تدوين رمز التفعيل في المكان المخصص لذلك.

ثم القيام بتدوين اسم المستخدم وأيضاً كلمة الدخول وبعدها يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في برنامج ريف

توجد بعض الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها عند الرغبة للتقديم في برنامج ريف وهذه الأوراق والمستندات تتمثل في الآتي:

يجب احضار نسخة من الرقم الخاص بالحساب البنكي.

احضار شهادة التوثيق.

كما يجب احضار مستند تصميم الملصق التابع للمزرعة.

نسخة من وكالة رسمية ويجب أن تكون هذه النسخة سارية المفعول.

رقم تسجيل خاص بالمزرعة.

شروط التسجيل في دعم ريف

توجد بعض الشروط والأحكام التي تم وضعها حتى يتم التسجيل في برنامج دعم ريف وقد جاءت هذه الشروط والأحكام على النحو التالي:

يجب ألا يقل عمر الشخص صحب الطلب عن الواحد والعشرين من عمره 21.

يشترط أن يكون الشخص سعودي الجنسية أو لديه بطاقة تنقل.

لا بد أن يكون المتقدم يعمل في أحد القطاعات التي تخص دعم ريف.

عدم عمل المواطن المتقدم للحصول على دعم ريف في أحد القطاعات العام والخاص.

ألا يزيد الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن 6 آلاف ريال سعودي.

لا بد أن يكون لديه حساب بنكي خاص به.

كما يجب أن يتم التقديم على أكثر من ثلاث برامج لدعم ريف وسوف يقوم البرنامج .

الفئات المستحقة لبرنامج دعم ريف

لقد تم تحديد الفئات التي تستحق الحصول على برنامج دعم ريف وهذه الفئات تتمثل في الآتي:

ربات البيوت الريفية.

أصحاب المشاريع الصغيرة سكان الريف.

أصحاب الدخل المحدود من العائلات الريفية.

العاطلين والمتقاعدين عن العمل في المملكة العربية السعودية.

طريقة تقديم اعتراض على أهلية دعم برنامج ريف

من الممكن أن يقوم المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية تقديم اعتراض على أهلية دعم ريف وذلك يتم بالخطوات التالية:

أولا يجب القيام بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج ريف.

سوف يتم ظهور كلمة غير مستحق الدعم.

ثم يتم الضغط على أيقونة أهلية.

وبعدها يتم النقر على أيقونة الاستحقاق.

بعد ذلك يتم التسجيل في الأهلية والنقر على زر التفاصيل حتى يتم ظهور كلمة خانة الاعتراض.

وأخيراً وفي حالة قبول الاعتراض المقدم سوف يتم الحصول على الدعم بأثر رجعي.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف وأيضاً قمنا بتوضيح الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على دعم ريف كما ذكرنا الفئات المستحقة لهذا الدعم وأيضاً قمنا بشرح الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها للحصول على دعم ريف.