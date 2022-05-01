نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة العيد في السعودية 1443 متى تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك بمدن المملكة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد صلاة العيد في السعودية 1443 اليوم، حيث يفصلنا عن بدء إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمملكة ساعات قليلة، وقد قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- التهنئة لعموم المسلمين بالمملكة وخارجها داعياً الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صيام شهر رمضان الفضيل، كما حمد الله على إتمام شهر رمضان المبارك سائلاً إياه أن يتقبله منا خالصاً لوجهه الكريم، وفي ظل البحث عن مواقيت صلاة عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية للتعرف على موعد بدء صلاة العيد في المدينة التابع لها، فقد قمنا بتوفير مواعيد الصلاة في المملكة بكافة مدنها، ومن يرغب في الحصول على رسائل تهنئة بعيد الفطر 2022 أو عبارات معايدة بحلول العيد لتهنئة الأقارب والأصدقاء، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

موعد صلاة العيد في السعودية 1443

انتهت عدة شهر رمضان المبارك وانقضت أيامه الفضيلة بعد ما تقلب العبد بين ألوان من العبادات والطاعات راجياً رحمة الله تعالى ومغفرته في الشهر المبارك، واليوم ننتظر إشراق شمس عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته التي تملأ الكون، حيث يتم استقباله بالتهليل والتكبير لله تعالى والصلاة والتقرب إلى الله بالطاعة تلو الطاعة، ويمكنكم الآن التعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية من خلال النقاط التالية:

مكة المكرمة: الساعة 6:04 صباحاً.

المدينة المنورة: الساعة 6:01 صباحاً.

الرياض: الساعة 5:33 صباحاً.

بريدة: الساعة 5:41 صباحاً.

الدمام: الساعة 5:17 صباحاً.

أبها: الساعة 5:58 صباحاً.

تبوك: الساعة 6:08 صباحاً.

حائل: الساعة 5:49 صباحاً.

عرعر: الساعة 5:36 صباحاً.

جازان: الساعة 5:59 صباحاً.

نجران: الساعة 5:52 صباحاً.

الباحة: الساعة 6:00 صباحاً.

أول أيام عيد الفطر بالسعودية 2022

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن صدور توجيهاً لكافة فروع الوزارة بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية من قبل معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ يقضي بمراعاة الحالات المناخية التي تشهدها بعض المناطق من هطول للأمطار، وذلك عن طريق إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الجوامع دون المصليات والأماكن المكشوفة.

وذلك مراعاة من الوزارة على سلامة المصلين، مع إقامتها في المصليات بالمناطق التي لا تشهد هطولاً للأمطار، كما تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك للعام الهجري الجاري لتبدأ بعد شروق شمس الخميس بتاريخ بـ15 دقيقة، ومن يرغب في التعرف على كيفية إقامة صلاة العيد وحكم إقامتها في المنزل من وزارة الأوقاف، أو الحصول على رسائل تهنئة العيد بأجمل عبارات التهاني، أو التعرف على موعد صلاة العيد في مصر 2022، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.