طريقة التسجيل في مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف ريال والشروط المطلوبة

يبحث العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن خطوات التقديم في مبادرة محمد بن سلمان الخيرية والتي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال، وهي مبادرة خيرية يتولاها ولي عهد المملكة العربية السعودية ويطلق عليها مبادرة سند، تهدف إلى مساعدة الشباب والفتيات الذين يقترب زواجهم، ودخلهم الشهري أقل من 4000 ريال، والعاطلين عن العمل دون سن الأربعين، وجميع من يستوفي شروط مبادرة سند، وسنوضح لكم طريقة التسجيل في مبادرة سند.

مبادرة سند الخيرية

يطلق ولي عهد المملكة العربية السعودية مبادرة سند الخيرية، والتي تقدم الدعم المادي والمالي لجميع الشباب السعودي، وتدعم 20 ألف ريال سعودي، وتقدم دورات تثقيفية للشباب الذين على وشك الزواج، وتقوم المبادرة بمراعاة عدد المتقدمين للحصول على الدعم، ويجب على المتقدم إذا كان ذكر أن يتراوح عمره من 21 ل 40 عام، وإن كانت المتقدمة إمرأة فيجب أن يتراوح عمرها بين 18 ل 40 عام، ولابد من توافر الشروط التي أوضحها مسئولي المبادرة، لمساعدتهم في العديد من المتطلبات الزوجية.

شروط التسجيل في مبادرة سند

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لمبادرة سند وهي كالتالي:

لابد أن يكون المتقدم لتلك المبادرة يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يبلغ عمر المتقدم من 21 ل 40 عام، وبالنسبة للزوجة يجب أن يتراوح عمرها من 18 ل 40 عام.

يجب أن يكون الزواج للمرة الأولى.

يجب أن يكون المتقدم على الأقل حاصل على شهادة الثانوية العامة.

يجب ألا تكون اتفاقية ما قبل الزواج سارية لمدة تزيد عن عام واحد من تقديم الطلب.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 4 ألاف ريال.

يجب ألا يتجاوز المهر خمسين ألف ريال.

إكمال دورة محو الأمية المالية، ويجب تحقيق درجة لا تقل عن 60%.

تكون الأولوية لأبناء شهداء الديون وجميع الأيتام وكل من يحتاج مساعدة خاصة.

التسجيل في مبادرة سند

أعلنت مبادرة سند تحت رعاية ولي العهد محمد بن سلمان طريقة التسجيل إلكترونيا كالتالي: