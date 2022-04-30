رقم مكتب العمل والعمال وحجز موعد بمكتب العمل السعودي

رَقَم مكتب العمل والعمال، حيث خصصت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السُّعُودية رَقَم موحد للاتصال بالوزارة من أجل خدمة الوزارة لأصحاب الأعمال أو للاتصال من جانب العمال لكل ما يخص سوق العمل السعودي، وتعمل الوزارة علي استقبال جميع الاتصالات بشكل يومي من خلال مركز الاتصال الموحد، فمن خلال الرَّقَم الموحد لوزارة العمل يتم الاستفسار عن أي خدمة، أو الاستعلام عن أي مشكلة تخص كل فرد علي حده مثل تقديم طلب شكوى، أو للاستعلام عن طلبات مقدمة أخري والتي تسعى الوزارة للفصل بها بأسرع وقت ممكن، وسوف نوفر لكم رَقَم مكتب العمل والعمال.

رَقَم مكتب العمل والعمال بوزارة العمل السُّعُودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وفرت للجميع خدمة الهاتف المجاني الموحد للمواطنين بالمملكة من خلال الاتصال علي على الرَّقَم التالي 19911 وهو الرَّقَم الرسمي الخاص بمكتب العمل، من خلاله يتم استقبال كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواطنين والوافدين والمرتبطة بشؤون العمال، بالإضافة بأنه يمكن من خلال اتصال هاتفي رفع شكوى ضد صاحب العمل أو أي من وسطاء العمل الذين يمنعون العمال من الحصول على الحقوق المتفق عليها، كما يمكن من خلال رَقَم الاتصال الموحد الحصول علي خبرات من الخِدْمَات التعريفية التي تحفظ حقوق العمالة المنزلية، وعدد آخر من الخِدْمَات التي تعمل علي حل المشكلات التي قد تواجه العمال في المملكة.

حجز موعد بمكتب العمل السعودي

خدمة حجز موعد مكتب العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية، هي خدمة إلكترونية بكل سهولة من هذه الخطوات: