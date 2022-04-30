نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام بنك الراجحي بعد العيد 2022 واجازة البنوك في السعودية في العيد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد دوام بنك الراجحي بعد العيد 2022 حيث ان بتسأل الكثير من الناس عن موعد دوام بنك الراجحي بعد العيد حسث يعتبر من أكثر الموضوعات التي يتبعها عدد كبير من المواطنين السعوديين، حيث مع اقتراب حلول شهر عيد الفطر المبارك يرغب في معرفة المواعيد لإنهاء المعاملات البنكية، حيث يعد بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية الذي يقدم العديد من الخدمات لكثير من العملاء داخل المملكة حيث انه يتميز بكثير من المميزات التي تجعله على إقبال عدد كبير من العملاء عليه ،وسوف نوضح لهم خلال هذا المقال عن المواعيد الرسمية في إجازة عيد الفطر في بنك الراجحي من خلال موقع ثقفني.

موعد دوام بنك الراجحي

بنك الراجحي من أشهر وأكبر البنوك في السعودية والوطن العربي، حيث أنه تم تأسيسه 1957 ميلادية ويعد من البنوك المشهورة جدا في كثير من المناطق، وأنهة يمتلك أكثر من 500 فرع منتشرة في العديد من المناطق وما يزيد عن 4794 جهاز صرف آلي يتم توزيعهم على مختلف المدن والمحافظات في السعودية، حيث إن الفرع الرئيسي للبنك يوجد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويقدم جميع الخدمات المصرفية وذلك طبقا للاحكام الشرعية كما أنه يمتلك فرعا في ماليزيا والكويت والأردن وغيرها من الدول العربية الأخرى.

متى موعد دوام بنك الراجحي في العيد

بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية أن العمل سوف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك يوم الأحد الموافق 7 من شهر شوال 1443 هجرية والموافق ثمانية من شهر مايو لعام 2022،حيث ان البنك المركزي كشف أن مواعيد العمل الرسمية سوف تكون موحدة في جميع البنوك العاملة بالأسواق السعودية

متي دوام بنك الراجحي بعد العيد 1443

سوف تبدأ العمل بإجازة عيد الفطر المبارك في بنك الراجحي يوم الخميس الموافق 27 من شهر رمضان عام 1443 والموافق 28 من شهر اربعه لعام 2022، وبذلك فإن العمل سوف يتوقع في جميع الفروع للبنك.

وهنا ينتهي المقال بعنوان موعد دوام بنك الراجحي بعيد الفطر المبارك ونكون قد اوضحنا وضحنا مواعيد الدوام بالتفاصيل لجميع المواطنين السعوديين وعملاء البنك.