نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام البنوك بعد العيد 1443 وفقًا لتحديد البنك المركزي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المواعيد الدقيقة التفصيلية دوام البنوك بعد انتهاء إجازة عيد قد حددها بالشكل الصحيح البنك المركزي الذي يسمى سام، حيث أنه أصدر قرار رسمياً عن ميعاد ابتداء الـدوام بعد أن ينتهي عـيد الفطر، وهذا في الأمور المتعلقة بقطاعات البـنوك فقط، ولقد أعلن أيضاً عن البنوك المستمرة بالدوام والتي تستثنى من إجازات الأعياد بشكل عام، ولذلك فإننا من خلال مقالنا هذا سنقدم إليكم موعد دوام البنوك بعد العيد.

موعد دوام البنوك بعد العيد

لقد تم تحديد ميعاد الدوام للبنوك بعد العيد عن طريق البنك المركزي، حيث أنه قد أعلن أن العمل سيكون منتظم بكافة البنوك، بدءً من ثمانية مايو الذي يوافق بالتاريخ الهجري سبعة شوال، وبهذا تكون إجازة العيد قد انتهت وأول يوم دوام، فإجازة البنوك عبارة عن عشرة أيام كاملة باستثناء البنوك الواقعة بالمنافذ الحدودية، والمناطق العالية بالسكان ومناطق السياحة الدينية، والتي تتمثل في مكة المكرمة وكذلك المدينة المنورة.

عيد الفطر بالسعودية 1443

لقد تم التحديد لميعاد عيد الفطر بشكل فلكي بالمملكة السعودية، حيث أنه من المفترض سيكون الاثنين الثاني من شهر مايو، وواحد مايو يكون المتمم لرمضان وفقاً لما تم تحديده من الجهات المعنية، على أن هذا الأمر يكن وفقاً للحسابات الفلكية والرؤية الشرعية للهلال، والتي يتم الاعتماد عليها وستكون يوم 30 أبريل الموافق 29 رمضان أي غداً، فتم استطلاع رؤية الهلال والعيد يوم الأثنين في السعودية ومجموعة من الدول الأخرى.

البنك المركزي السعودي

إن البنك المركزي جهاز التنظيمي في قطاعات المال المصرفية، وهو المدير المالي الأفضل في حال حدث أي مشكلة أو مخاطر بالمستوى العالمي أو المحلي، والبنك المركزي تولى مهمات متعددة في وقتنا، حيث أنه يشجع النظام المالي في المملكة السعودية، ويحافظ عليه ويكون بإدارة الاحتياطات المالية بالسعودية من عمليات النقد الأجنبي، والبنك المركزي له دور رقابي بقطاعات المال المرخصة.

والتي تم التصريح لها بالعمل داخل السعودية من شركات التمويل البنوك والمصارف، شركات المعلومات الائتمانية، شركات التأمين هو ومؤسسات العملات والصرافات، وبإمكانكم أن تتواصلوا مع البنك المركزي التابع للمملكة السعودية بمنتهى السهولة من خلال قنوات الاتصال المختلفة لهم عن طريق الفاكس 966114662966 رقم الهاتف 966114633000 أو حتى زيارة المقر الرئيسي لهم بشارع الملك سعود.