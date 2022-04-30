أفضل تمويل تأجيري للسيارات من البنك السعودي الفرنسي ميسر للغاية أبسط متطلبات

أفضل تمويل تأجيري للسيارات من البنك السعودي الفرنسي عرض من الوكلاء والمعارض المعتمدين في المملكة العربية السعودية، يشمل السعوديين والمقيمين رجال ونساء مع مرونة في التعامل وطرق السداد والتقسيط ببساطة لمدة 5 سنوات بأقساط ميسرة بأقل هامش ربح، يعد البنك السعودي الفرنسي من أفضل بنوك التمويل في السعودية يعطي القرض بصورة سهلة والموافقة السريعة، بالإضافة إلى أن المنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق ضوابط وأحكام سمة بكونه بنك معتمد ومرخص من البنك المركزي العربي السعودي لكي تطمئن عند طلب المنتجات التمويلية، حيث يوفر البنك القرض الشخصي والسيارات والقرض العقاري بصورة سهلة مع سرعة الإجراءات.

أفضل تمويل تأجيري للسيارات من البنك السعودي الفرنسي

لماذا تمويل تأجير السيارات من أفضل التمويلات في السعودية لعدة أسباب وهي على النحو التالي :-

لا يطلب البنك كفيل غارم للحصول على القرض.

يعطي البنك الموافقة الفورية في حالة اكتمال المستندات.

فترة السداد ميسرة حتى 5 سنوات مع إمكانية اختيار تواريخ الاستحقاق.

تمويل سريع ومرونة وتسهيلات في السداد.

تأمين شامل ضد جميع الحوادث والسرقات والكوارث الطبيعية على السيارات.

شروط التمويل التأجيري للسيارات البنك السعودي الفرنسي

ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يتعدى العمر الـ60 سنة وقت استحقاق آخر قسط في التمويل.

ينبغي أن لا يقل الراتب الشهري عن 3.500 ريال سعودي.

الحد الأدنى للخدمة في العمل ثلاثة شهور.

رخصة قيادة سارية الصلاحية.

كيف استطيع طلب تأجير سيارة من البنك السعودي الفرنسي

عليك تعبئة استمارة طلب تمويل تأجير سيارة بالتقسيط المريح من خلال الموقع الإلكتروني عبر رابط البنك السعودي الفرنسي ، ومعرفة المميزات والإطلاع على أسعار المنتجات التمويلية، كما يعرض الموقع كافة التفاصيل بوضوح شديد وهذا ضمن المصداقية التي يعمل بها البنك منذ بدايته، كما يشترط تقديم كافة المستندات المطلوبة والتي تشمل التالي:-

بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية المفعول.

تحديد نوع وسعر السيارة من المعارض أو الوكلاء المعتمدين.

صورة من رخصة القيادة سارية الصلاحية.

خطاب تعريف بالراتب يشمل المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

صورة من آخر فاتورة كهرباء أو مياه أو هاتف.

في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال عبر رقم البنك السعودي الفرنسي على 8001240006.