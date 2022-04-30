نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية الوطنية 1443 موقع وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية الوطنية 1443، حيث يريد الكثير من الأشخاص الاطمئنان على طلب الحصول على المساعدة المقطوعة الخاصة بالضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث إنه قد تقدم المئات بل الآلاف من المواطنين والمواطنات المستحقين على مقطوعة الضمان الاجتماعي، وهذا قبل أن يتم إغلاق التقديم عليها منذ عدة أشهر، ويصل مبلغ منحة المساعدة المقطوعة إلى 30 ألف ريال سعودي، وهو ما يعتبر فرصة رائعة لبدء حياة أفضل، وهذا سواء كنت ستبدأ بها مشروعا أو اي شيء آخر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

الضمان الاجتماعي

ويعتبر الضمان الاجتماعي من أحد أهم البرامج على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، حيث يستفيد منه مئات الآلاف من الأفراد والأسر المستحقين في المملكة العربية السعودية، ويقدم من خلال الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من البرامج والتي منها:

المساعدة المقطوعة.

معاش الضمان الاجتماعي القديم.

الضمان الاجتماعي المطور.

المساعدة المقطوعة

وأما بالنسبة للمساعدة المقطوعة، فهي تعتبر من أهم أشكال الدعم التي يلاحقها المواطنون في المملكة، حيث إنها عبارة عن منحة تصرف للمواطن المستحق الذي تنطبق عليه الشروط فقط، ومبالغها كالآتي:

تبدأ من 10 آلاف ريال سعودي.

قد تصل إلى 30 ألف ريال، وهذا حسب دراسة حالة المتقدم، والتي تقدرها الوزارة والمختصين بها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

ويوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها حتى تستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي، وهي:

أن يكون الراتب الخاص بك أقل من الحد المانع.

يجب أن يكون عمر المستفيد أكبر من 35 عاما.

عدم امتلاك سجلات تجارية أو عقارية، حيث حينها يصبح المتقدم غير مستحق.

الاستعلام عن المقطوعة

ويمكنكم الاستعلام والاطمئنان عن نزول المقطوعة لكم بكل سهولة عبر الرابط الخاص بالاستعلامات في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا كما سنتعرف معكم أعزائنا المتابعين، فتابع معنا الخطوات التالية:

اذهب إلى صفحة الاستعلامات بالوزاة عبر الرابط hrsd.gov.sa.

ثم ادخل رقم السجل المدني الخاص بك.

ادخل رقم الطلب الذي حصلت عليه بعد التقديم.

ثم انقر على عرض لتظهر لك النتيجة، وفي حالة قبولك سيظهر لك قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه.

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