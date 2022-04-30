نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة العيد بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن أيام قليلة علي انتهاء شهر رمضان الكريم، لذلك نجد الكثير من المواطنين بالمملكة يبحثن عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، وأيضا وجدنا العديد من التساؤلات حول توقيت صلاة عيد الفطر بالمملكة علي محركات البحث، لذلك سوف نذكر عبر موقعنا الإلكتروني ثقفني توقيت الصلاة في كل مدينة من المدن السعودية في المملكة العربية السعودية، فهناك العديد من المواطنين ينتظرون هذه المناسبة المبهجة كل عام، فكل دولة عربية لديها بعض العادات والتقاليد التراثية التي يستقبلون بها تلك المناسبة السنوية.

ميعاد أول أيام عيد الفطر المبارك

إنه من المتوقع أن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد القيام باستطلاع الهلال غدا، أن يكون أول أيام عيد الفطر هو يوم الاثنين الموافق 2 من مايو 2022 ميلاديا، ويوافق هجريا 1 من شهر شوال 1443هـ، ونتمنى من الله تقبل صالح الأعمال لجميع المواطنين في هذا الشهر الكريم، ثم كثرت التساؤلات حول مواقيت أداء صلاة العيد في المملكة.

موعد صلاة العيد بالمملكة العربية السعودية

أكد الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أن جميع المساجد والمصليات المكشوفة مجهزة لأداء صلاة العيد، حيث أعلنت وزارة الشئون الإسلامية عن أعداد الجوامع المجهزة للمصلين، كما ذكرت موعد الصلاة في كل مدينة بالمملكة فإن الصلاة تكن بعد شروق الشمس بربع ساعة، فإن موعد الصلاة في كل مدينة وعدد الجوامع والمصليات المجهزة تكون كالتالي:

منطقة جازان عدد الجوامع المجهزة 890 جامع والمصليات 212، موعد الصلاة بالمنطقة 5:59 صباحا. تمت التجهيزات في منطقة القصيم بالجوامع والمصليات حيث أن عددهم 795 جامع ومصلي، وميعاد الصلاة في كل مدينة كالتالي: مدينة بريدة 5:41، مدينة عنيزة 5:42، مدينة الرس 5:45، مدينة المذنب 5:40، البكيرية 5:43، البدائع 5:43، الأسياح 5:46،النبهانية 5:46،عقلة الصقور 5:46،ضرية 5:47،الفوارة 5:47،دخنة 5:44. ميعاد الصلاة في المدينة المنورة يكون في تمام الساعة 6:01 صباحا، كما أن تم تجهيز 745 جامع ومصلي. توقيت الصلاة في مدينة الرياض 5:32ص. مدينة مكة ميعاد صلاة العيد 6:04ص. مدينة الدمام موعد صلاة عيد الفطر بها يكون في تمام الساعة 5:16 صباحا.

طريقة أداء صلاة عيد الفطر المبارك

إن صلاة عيد الفطر المبارك تكون من ركعتين كصلاة الصبح، يقوم الإمام في الركعة الأولي بعد قيامه بأداء تكبيرة الإحرام مع نية الصلاة، يقوم بالتكبير سبع مرات ثم يقرأ الفاتحة مع قراءة سورة قصيرة، ويقوم بأداء الركعة الثانية ويكبر الإمام خمس تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة.