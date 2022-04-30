صرف الدعم للمستحقين|| هنا موعد صرف المكرمة الملكية 1443 وأهم شروط الحصول على المنحة عبر hrsd.gov.sa

بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك فنجد ان اهتمام الكثير من المواطنين في جميع انحاء السعودية ينصب على التعرف على موعد صرف المكرمة الملكية 1443، وهي المكرمة التي يتم صرفها من قبل خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في كل عام، والتي يتم تقديمها كعيدية للمستفيدين اعمل على اللي احتياجاتهم مع حلول مناسبة عيد الفطر المبارك، وقد تم الاعلان عن تفاصيل صرف الدعم للمستحقين من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صرف المكرمة الملكية 1443 وأهم شروط الحصول على المنحة.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

تعتبر المكرمة الملكية التي يتم صرفها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين هي واحدة من أهم أشكال الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين من المستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط الهامة، حيث يتم الحصول على المنحة لمستفيدي الضمان التابعين والمسجلين في وزارة الموارد البشرية السعودية، ومن المقرر ان يتم صرف قيمة المنحة خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع حلول موعد عيد الفطر المبارك.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 2022

وهناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية المقدمة من وزارة الموارد البشرية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي.

من الضروري أن يكون دخل الفرد المستحق للمنحة أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يشترط ان يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يشترط ان يكون المستحق سعودي الجنسية.

أن يكون المستحق مقيم داخل المملكة لمدة ثلاث أشهر قبل صرف المكرمة.

الا يكون المستحق مالك لأي وظائف إضافية أو عقارات او عقود امتلاك اراضي.

الاستعلام عن المكرمة الملكية 1443/2022

وتتيح الحكومة السعودية امكانية الاستعلام عن استحقاق المكرمة الملكية الكترونيا بسهولة، وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية السعودية، من خلال اتباع ما يلي.