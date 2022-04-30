نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 1443 في المملكة العربية السعودية وأول أيام العيد في المقال التالي
موعد صلاة عيد الفطر 1443، يترقب المسلمين في أنحاء العالم أداء صلاة العيد لذلك يبحث الكثيرين عن موعد الصلاة في مكان إقامتهم حرصاً منهم على حضور الصلاة في وقتها حيث تختلف موعد صلاة العيد من بلد إلى أخري ومن منطقة لأخري مثل موعد الصلاة بالمدن المصرية 2022 وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أوقات الصلاة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لعام 1443 هجرياً وضوابط الصلاة ومتي سيكون أول أيام العيد لهذا العام.
موعد صلاة عيد الفطر 1443 في مدن المملكة العربية السعودية
- تبدأ الصلاة في مكة المكرمة عند الساعة 6:4 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في المدينة المنورة عند الساعة 6:6 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في الرياض عند الساعة 5:32 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في جدة عند الساعة 6:7 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في الطائف عند الساعة 6:2 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في نجران عند الساعة 5:52 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في القطيف عند الساعة 5:17 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في الدمام عند الساعة 5: 16 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في جازان عند الساعة 5:59 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في خميس مشيط عند الساعة 5:57 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في نيوم عند الساعة 5:55 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في حائل عند الساعة 5:48 صباحاً.
- تبدأ الصلاة في ينبع عند الساعة 6:8 صباحاً.
منع الصلاة في المساجد المكشوفة بسبب الأمطار
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عن منع إقامة صلاة العيد في المصليات المكشوفة بسبب توقعات بسقوط أمطار خلال أيام العيد كما أكدت الوزارة على الاستعداد التام لاستقبال المصلين في المسجد الحرام مع الالتزام بالتطهير والتعقيم المستمر.
موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية 1443
تعذر اليوم السبت الموافق التاسع والعشرون من شهر رمضان 1443 الموافق الثلاثون من أبريل 2022 رؤية هلال شوال وبناءً على ذلك فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان وبعد غداً الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال 1443 الموافق 2 مايو 2022 كما أعلنت عدد من الدول العربية تعذر رؤية هلال شوال ليكون الإثنين هو أول أيام العيد في كلاً من مصر وقطر والكويت والإمارات والسودان واليمن وسوريا كما أن هناك عدة دول يكون الثلاثاء هو غزة شهر شوال 1443.
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