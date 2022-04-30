موعد عمل مصرف الراجحي في إجازة عيد الفطر وخدمة القنوات البديلة طرق التواصل. يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما يضم مصرف الراجحي الكثير من الفروع التي لا تقتصر فقط داخل حدود المملكة بل تمتد أيضاً لتصل إلى خارج المملكة العربية السعودية. وترجع أهمية الراجحي إلى تقديمه للكثير من الخدمات البنكية والمصرفية الجديدة والمتطورة. حيث إنه تتنوع خدمات الراجحي مابين قروض وعروض وكذلك بطاقات إئتمانية وتسويقية عديدة وغيرهم. كما يحرص المرص على تقديم أقصى خدمة للعملاء من جميع الطرق ولذلك فلم يتم غلق جميع فروع المصرف خلال إجازة عيد الفطر المبارك. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض مواعيد دوام الفروع خلال أيام عيد الفطر. وكذلك خدمة القنوات البديلة وأيضاً طرق التواصل مع البنك. كما يمكنك التعرف أيضاً على حساب ادخار بعائد الراجحي طريقة فتحه وأسبابها وبرامج الراجحي للادخار الجديدة ومزاياها.

موعد عمل مصرف الراجحي في إجازة عيد الفطر

يحرص بنك الراجحي بشكل دائم على تقديم أفضل الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة لعملائه. كما يعمل دائما من أجل الحافظ على راحة عملائه ومن أجل حرص البنك على تقديم كامل الخدمات بشكل مستمر. فلقد أعلن البنك عن استمرار عمل مختلف الفروع الخاصة به في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. كما أعلن المصرف أن هناك 54 فرع وكذلك 144 مركز في جميع أماكن المملكة تستمر بالعمل خلال أيام عيد الفطر. كما إنه مواعيد العمل في الفروع تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصراً. فيما عدا أول أيام عيد الفطر وكذلك يوم الجمعة. كما أكد المصرف أن العملاء تتمكن من الحصول على الخدمات من خلال خدمة القنوات البديلة الاي يقدمها البنك عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية وكذلك خدمة الصراف الآلي التي توجد في جميع مناطق المملكة.

طرق التواصل مع البنك

كما يتمكن عملاء بنك الراجحي من التواصل مع البنك بدون الحاجة إلى ذهاب العميل إلي أحد الفروع. ويتم ذلك من خلال مايلي: