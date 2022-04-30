الخطوات اللازمة لتحديث بيانات مستفيدي برنامج حساب المواطن 

حساب المواطن أعلن في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتا تويتر عن إيداع الدعم الشهري لمستفيدي حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، وهذا فيما يخص شهر مايو الجاري 2022م وهذا للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث أن نقوم من بعرض القبول في برنامج تمهير يؤثر على حساب المواطن، إضاف إلى ذلك أن حساب المواطن يؤكد على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن عم تحديث بيانات المستفيدين المستحقين بالمملكة، ولذلك سوف نقوم بعض كافة الخطوات اللازمة للتحديث، حساب المواطن يقوم بتقديم الدعم المادي الشهري لمستفيدي، للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا لهذا الدعم، والاحتياجات الأساسية المطلوبة توافرها.

بدء إيداع الدعم لمستفيدي حساب المواطن:

برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن إيداع الدعم الشهري الخاص بشهر مايو الجاري 2022م وهذا للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وقد أضاف إلى ذلك أن حساب المواطن أكد من احد المتابعين بشأن موعد صرف الدعم المادي الشهري، إلي أن سوف يتم صرف بدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديمه يوم أو تأخيره يوم وهذا في حالة أن وافق يوم الصرف عطلة رسمية، ولذلك سوف يتم الصرف ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق الموافق 10 مايو القادم 2022م.

هل القبول في برنامج تمهير يؤثر على حساب المواطن:

حساب المواطن أوضح للمستفيدين والمستفيدات عن تم قبولي في تمهير هل يؤثر على حساب المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن في حالة وجود دخل من حساب المواطن تمهير، وهذا لا بد من الإفصاح عنه، وأضاف إلى ذلك اختيار نوع الدخل، ومصدر الدخل، وتم كتابة مصدر الدخل للمستفيد “برنامج تمهير” ولذلك سوف يتم احتساب هذا ضمت مجموع الدخل الشهري للمستفيد من برنامج حساب المواطن بالمملكة.

كيفية تحديث بيانات مستفيدي حساب المواطن: