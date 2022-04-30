موعد صرف معاش الضمان لشهر شوال 1443 وشروط الضمان وأسباب توقفه خلال وزارة الموارد البشرية

موعد صرف معاش الضمان لشهر شوال هذا ما يشغل بال الكثير من المتقدمين ويترقبون موعده قبل عيد الفطر، حيث أن هذا ما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل مستحق من داخل المملكة العربية السعودية ممن تتوافر لديهم شروط الضمان، وذلك بعد دراسة الحالة والتأكد من استحقاقها للدعم المادي وهذا من خلال التقديم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك والجميع يترقب موعد صرف معاش الضمان حتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم ويلزم أسرهم من متطلبات العيد.

موعد صرف معاش الضمان لشهر شوال

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الذي من المقرر أن يتم صرفه في شهر شوال، حيث يتم إيداع مبلغ معاش الضمان قبل شهر رمضان المبارك إلى أن يتم صرف معاش الضمان في موعد أقصاه أول يوم من شهر شوال 1443 الموافق 2 مايو 2022، والجدير بالذكر أنه قد تم صرف المعاش في وقت لاحق من رمضان أي أنه سيبقى في اليوم الثاني منه واليوم الثالث من شوال.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها لدى الشخص المتقدم الى الضمان الاجتماعي المطو وتأتي الشروط في عدة نقاط، وهى كالآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم على الضمان يكون سعودي الجنسية.

يستثنى من الشرط هذا زوجة وأرملة ومطلقة الزوج السعودي واليتامى.

كما يجب أن يكون أيضا مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يقل دخل الشخص المتقدم على الضمان الاجتماعي المطور عن الحد الأدنى.

لا يجوز أن يكون لدى الشخص المتقدم أصول ذات قيمة عالية.

يجب أن يتوافر لديه متطلبات الوزارة من تعليم وصحة الأولاد، ولا يكون من مقيمي دار الإيواء التي ترعاها الحكومة.

حالات إيقاف صرف راتب الضمان المطور

يتم إيقاف صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور في الحالات التالية: