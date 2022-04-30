نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى المملكة العربية السعودية || مواعيد صلاة عيد الفطر 1443 فى السعودية داخل جميع المدن السعودية في المقال التالي
موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى المملكة العربية السعودية يتساءل عدد كبير من سكان المملكة حولة فور ان تم الاعلان رسمياً على ان يكون اول ايام عيد الفطر المبارك فى السعودية ومصر والكويت وعدد كبير من البلدان العربية صباح يوم الاثنين الموافق ميلادياً اليوم الإثنين الموافق ميلادياً 2 ابريل لعام 2022، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من هذا المقال مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك داخل المملكة
موعد صلاة عيد الفطر 2022 في المملكة العربية السعودية
تم رسمياً الاعلان عن موعد عيد الفطر المبارك داخل المملكة العربية السعودية على ان يكون يوم الاثنين الموافق ميلادياً اليوم الثاني من مايو هو الموافق اول ايام عيد الفطر المبارك داخل المملكة العربية السعودية، على ان تعم التساؤلات حول مواعيد صلاة عيد الفطر لاسيماً مع التأكيد الصادر من قبل وزارة الشؤون الاسلامية على تجهيز نحو 745 مسجد داخل المدينة المنورة بالإضافة إلى تجهيز عدد كبير من المساجد على مستوى كافة انحاء المملكة العربية السعودية وذلك لاستقبال المصلين، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من هذا المقال مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك داخل المملكة العربية السعودية
مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك
تم الاعلان والكشف رسمياً على مواعيد صلاة العيد فى المملكة العربية السعودية التي ستبدأ مع شروق الشمس فى كل مدينة داخل المملكة وذلك على النحو التالي:-
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى جازان عند تمام 5.59 صباحاً
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى الدمام عند تمام 5:16 صباحاً
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مدينة مشيط عند تمام الخامسة و 57 دقيقة صباحاً
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى يوم عند تمام الخامسة و55 دقيقة صباحاً
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مكة المكرمة عند تمام السادسة و4 دقائق
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى المدينة المنورة عند تمام السادسة و 4 دقايق
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مدينة الرياض عند تمام الخامسة و 32 دقيقة صباحاً
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