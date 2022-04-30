منصة تبرع | المنصة الوطنية للتبرعات النقدية بالمملكة

المنصة الوطنية للتبرعات، حيث ترعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة التبرعات الوطنية التي من خلالها يتم إيصال المتبرع إلى الشخص المحتاج في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السُّعُودية، ويتوفر ذلك بواسطة عملية تبرع آمنة وشفافة لجميع المتعاملين بالمنصة سواء من حيث المتبرع أو الشخص الذي يتلقى التبرع، وتتولي منصة التبرعات الوطنية تقديم عدة فرص وعدة مجالات تخص تبرع المواطنين في المملكة، حتي يكون هناك أكثر من فرصة لكل مواطن بأن يقوم إخراج ماله في العمل الخيري الذي يرغب به، وحتي يتم استخدام خِدْمَات المنصة ينبغي علي الشخص أن يقوم بتسجيل حساب في المنصة الوطنية للتبرعات.

المنصة الوطنية للتبرعات

تعد منصة المنصة الوطنية للتبرعات من المنصات الآمنة للتعامل النقدي بها، وتهتم المنصة بتوزيع أكثر من فرصة علي كل مواطن، يستطيع من خلالها إخراج تبرعه النقدي، وقد وفرت المنصة فرص التبرع في كل من (الصدقات، زكاة المال، زكاة الفطر، التبرع للأيتام، الكفارة، العقيقة والفدية)، ومن خلال هذه الأنواع يتوفر لكل شخص توزيع تبرعه كما يشاء.

تسجيل دخول المنصة الوطنية للتبرعات

بإمكان جميع المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية استخدام جميع خِدْمَات المنصة في أي وقت علي مدار اليوم، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة من خلال هذه الخطوات:

يجب علي الشخص تسجيل دخول المنصة من خلال الرابط الآتي: المنصة الوطنية للتبرعات.

تحديد النقر لتبويب (تسجيل الدخول) من اعلي صفحة الموقع.

إدخال رَقَم الجوال الشخصي في المكان الخاص بذلك.

ثم النقر علي تبويب (استمرار).

يتم الدخول للمنصة واستخدام جميع خِدْمَات التبرع التي تناسب كل شخص.

تسجيل جديد بمنصة التبرعات

يستطيع جميع المستخدمين الجدد أن يقوموا بتسجيل حساب جديد في المنصة الوطنية للتبرعات من خلال خطوات إلكترونية تتم علي النحو التالي: