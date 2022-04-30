تسجيل الطلاب نظام نور ومعايير التسجيل للقبول 1444، إن نظام نور هو أحد أهم الأنظمة التعليمية داخل المملكة، والتي دائما ما يتم استغلالها في إنهاء الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور وأيضا المعلمين، حيث يقوم البرنامج بتوفير خدمه معرف النتائج للطلبة والطالبات، وهذا بعد أن تقوم كل مدرسة برفع نتائجها على الموقع، ولكن بالنسبة للسادة أولياء الأمور فإنهم يستطيعون تسجيل أولادهم في مراحل التعليم المختلفة (رياض الأطفال – الابتدائي)، وكذلك السادة المعلمين يقوم البرنامج بتقديم خدمات عديدة لهم مثل تسجيل الروضات أو أولى ابتدائي أو حتى معرفة النتائج.

طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444:

قام نظام نور بتقديم مجموعة من الخطوات التي يشترط القيام بتنفيذها من قبل أولياء الأمور من أجل تسجيل طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي بشكل سليم، وهذا من خلال:

في البداية شرط أساسي أن يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول عبر نظام نور.

ثانياً يقوم باختيار رابط التسجيل لولي الأمر من أسفل.

ثالثاً يجب إدخال سجل ولي الأمر ثم بعد ذلك يكتب اسم المستخدم.

رابعاً يشترط أن يختار تسجيل طالب جديد.

خامساً يتم كتابة رقم الهوية في حالة أن المتقدم مواطن سعودي، أو يتم إدخال رقم الإقامة في حالة إذا كان المتقدم وافد بعد ذلك يتم اختيار صلة القرابة، بعد هذا يتم كتابة تاريخ الميلاد.

سادساً يتم تحديد الصف المناسب للطفل والذي سيتم الالتحاق به فيما بعد بناء على تاريخ ميلاده المدخل مسبقا.

سابعاً يجب على ولي الأمر إدخال جميع المعلومات التي تخص الطالب والتي تحتوي على بيانات مثل: (السكن – الاتصال).

ثامناً يتم تحديد المدرسة وفقاً للإدارة التعليمية.

في النهاية يقوم ولي الأمر بالتأشير على الإقرار والتعهد بعد الإطلاع عليها.

معايير تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال:

صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن عدد من الشروط التي وجب توافرها في الطالب الذي يريد الإلتحاق بالصف الأول الابتدائي أو حتى رياض الأطفال وذلك في المدارس السعودية، للعام الدراسي الجديد 1444، والتي منها: