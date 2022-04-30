موعد صرف دعم ريف لشهر مايو 2022 وما هي أسباب الرفض في برنامج ريف reef.gov.sa

موعد صرف دعم ريف لشهر مايو 2022 من أهم المواعيد التي يجري عليها بحث مكثف الآن، وذلك لمعرفة تاريخ نزول دعم ريف 1443 لشهر مايو 2022، وكما نعلم أنه يتم صرف دعم برنامج ريف من اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذلك ومع اقتراب موعد نزول الدعم المخصص لبرنامج ريف يزداد البحث عن رابط برنامج ريف للاستعلام عن الدعم.

يهتم برنامج ريف بتقديم الدعم اللازم لصغار المزارعين وأسرهم المنتجة وفق شروط وضوابط تم وضعها من قبل المسؤولين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ويتم تقديم الدعم لهذه الفئات لرفع مستوى معيشتهم ورفع انتاج المملكة من الزراعات والأنشطة التي يتم دعمها من قبل برنامج ريف، مثل دعم ريف للمحاصيل البعلية والبن والورد وتربية النحل وبعض الفواكه والأنشطة المتعلقة بهذه المنتجات.

موعد صرف دعم ريف لشهر مايو 2022

ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل المستفيدين لدعم ريف عن متى نزول دعم ريف لهذا الشهر، وكما نعلم أنه يتم صرف الدعم المخصص لبرنامج ريف من اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذلك يجب على المستفيدين مراجعة حساباتهم البنكية خلال هذا الفترة للتأكد من نزول الدعم.

أسباب الرفض في برنامج ريف

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلب الحصول على دعم ريف، ومن أبرز هذه الأسباب نوضحها فيما يلي:-

عدم تطابق بيانات المشروع لما أفصح عنه من قبل مقدم الطلب على أرض الواقع. وكذلك إذا كان المنتج من المنتجات غير المدعومة ضمن آلية الدعم المحدثة. عدم وجود تصريح نحال. عدم وجود وثيقة معتبرة تأكد ملكية الأرض. وكذلك عدم الالتزام باشتراطات الوزارة الصحية. ألا تكون الزراعات والأنشطة من الزراعات المشمولة بالدعم.

شروط استحقاق دعم ريف