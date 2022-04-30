الحصيني يعلن أول أيام عيد الفطر والمحكمة العليا توجه بيان للمواطنين والمقيمين

قامت المحكمة العليا بدعوة جميع المسلمين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية من مواطنين ومقيمين وزائرين، لتحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت الموافق 29 من رمضان 1443، والموافق 30 من أبريل ميلاديا، وناشدت جميع من يراه سواء بالعين المجردة أو باستخدام آلات المناظير، أن يقوم بإبلاغ أقرب محكمة إليه، ويقوم بتسجيل شهادتة، أو يقوم بالإتصال بأقرب مركز ليساعده في الوصول إلى أقرب محكمة ومن المعروف أن جميع المسلمين ينتظروا إجازة عيد الفطر المبارك لأداء صلاة العيد والاستمتاع بأجواء العيد الممتعة وسط الأهل والأقارب والأصدقاء، وسنعلن لكم في هذا المقال جميع التفاصيل التي يبحث عنها الجميع لمعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك.

بيان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية

أعلنت المحكمة أنه يجب على جميع من لديه قدرة الترائي أن يهتم بالأمر، وينضم إلى اللجان التي تم تجهيزها لهذا الغرض، ولهم الأجر والثواب عند الله، وهذا الأمر يعد تعاون على البر والتقوى، وتحقيق النفع لجميع المسلمين، ومن المنتظر أن يتم الإعلان مساء اليوم عن أول أيام عيد الفطر المبارك، في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان العربية والإسلامية.

الحصيني يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن عبد العزيز الحصيني، الباحث شؤون الطقس والمناخ، خلال صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه حتى الآن لن يتم التحقق من شروط رؤية الهلال مساء يوم السبت وفقا للحسابات الفلكية، وبناء على هذا الكلام فإن معظم الدول الإسلامية ستتفق على تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، ليكون يوم الأثنين الموافق 2 من شهر مايو 2022، وأن الأحد 1 من شهر مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

ومن الجدير بالذكر أن الحصيني أعلن خلال تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أوضح فيها أن الحسابات الفلكية تؤكد أن شهر رمضان لهذا العام يأتي كاملا ثلاثين يوما، وبالتالي فإن أول أيام شهر شوال من المؤكد أن يكون الأثنين الموافق الثاني من شهر مايو، وأشار أن المحكمة العليا ستؤكد ذلك أو تنفيه، بواسطة الاطلاع على الرؤية الشرعية للهلال مساء اليوم السبت.