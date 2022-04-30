سلفة طارئة 5000 ريال بموافقة فورية بدون تحويل الراتب بهامش ربح منافس

أستلم الآن سلفة طارئة تبدأ من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية بموافقة فورية وسريعة عند طلب التمويل الشخصي السريع المخصص للمواطنين السعوديين حيث تساعدهم تلك السلفة في توفير مطالبهم الشخصية بجانب رواتبهم الشهري كما يمتاز هذا التمويل الشخصي بفترة سداد ميسرة ومجدولة من شهر حتى 6 شهور كما تمنح منصة سلفة السعودي بالمملكة إيداع سريع للتمويل بعد تطابق كافة الشروط والضوابط المطلوبة ويتم الآن التقديم عبر الإنترنت للحصول على تمويل شخصي فوري بدون تحويل الراتب الشهري بهامش ربح منافس وفترة سداد مرنة لجميع العملاء السعوديين عن طريق منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية عام 1443.

شروط الحصول على سلفة طارئة 5000 ريال في المملكة

وفرت الآن منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي السريع بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بالتقسيط الميسر حتى مبلغ تمويل خمسة آلاف ريال سعودي ولكن للحصول على ذلك لابد من توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل لدى منصة سلفة بالمملكة كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط التمويل الشخصي السريع توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي للموافقة على طلب سلفة طارئة في السعودية.

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 23 عام ويصل حتى 60 عام فقط لا غير بموافقة منصة سلفة السعودي بالمملكة.

كذلك يحتاج التمويل المناسب من منصة سلفة أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية فقط لا غير.

يجب أن يكون المتقدم سعودي وعلى رأس العمل في المملكة حيث يطلب من العاملين في القطاع الحكومي فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل.

كذلك يطلب فترة عمل ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي السريع لدى منصة سلفة