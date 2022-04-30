للسعوديين والمقيمين 20,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط بلا رسوم بموافقة فورية

للسعوديين والمقيمين في المملكة الآن يمكنهم الحصول على تمويل شخصي فوري بدون كفيل غارم بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى مبلغ 20,000 ريال سعودي ولكن بشروط شركة اليسر للإجارة والتمويل التي حققت نجاح كبير في تقديم عروض تمويلية سواء تمويل الأفراد أو تمويل الشركات وسوف نوضح اليوم لكم التمويل الشخصي الأصغر الذي يمتاز بالسيولة النقدية بدون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية على المبلغ التمويلي بالكامل ويحتاج التمويل الشخصي بعض الضوابط والمتطلبات الأساسية عند التقديم الإلكتروني للحصول على تمويل شخصي فوري بأقساط ميسرة بدون كفيل غارم أو بدون ضامن حتى ستة وثلاثون شهر على الأكثر بموافقة شركة اليسر للتمويل كذلك متاح الآن لجميع الجنسيات المختلفة بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية داخل السعودية.

شروط أساسية للحصول على التمويل الأصغر عبر شركة اليسر

وضحت شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية بأن هناك شروط وضوابط هامة لابد من تنفيذها من أجل الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة حتى يستطيع كل عميل متقدم الاستفادة من المميزات التمويلية المتاحة داخل الشركة وإليكم اليوم عبر موقع ثقفني كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة للتمويل الشخصي كالتالي:

يشترط التمويل الأصغر هذا العام الحالي توفير راتب شهري ثابت بمقدار يساوي 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة الفورية على التمويل الشخصي بالشركة.

كذلك التمويل بالتقسيط بشروط ميسرة لكافة العملاء ومنها توفير فترة خدمة عمل للعاملين في القطاعات المختلفة لا تقل عن ثلاثة أشهر فقط لا غير.

إيضًا التمويل يحتاج أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 سنه حتى حد أقصى للتقديم الإلكتروني 60 سنه.

العسكري مسموح له التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر حتى سن التقاعد فقط لا غير.

أهم مميزات التمويل الأصغر عبر شركة اليسر عام 1443