localhaj.haj.gov.sa رابط البوابة الالكترونية الموحدة لحجاج الداخل 1443/2022 وزارة الحج والعمرة وموعد فتح التسجيل

ورابط البوابة الالكترونية الموحدة لحجاج الداخل 1443/2022 يهتم عدد كبير من الحجاج داخل المملكة العربية السعودية بالتعرف على الرابط الالكتروني الخاص بالبوابة الموحدة لحجاج الداخل، والتي تعتبر هي البوابة الخاصة بخدمات الحجاج داخل المملكة العربية السعودية والمطروحة من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية، والتي جاء اطلاقها لتكون بهدف تقديم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين السعوديين الراغبين في اجراء الحج والعمرة سنويا، والتي تسهل العديد من الإجراءات الهامة بالمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لاتمام مناسك الحج والعمرة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط البوابة الموحدة لحجاج الداخل 1443/202.

رابط البوابة الالكترونية الموحدة لحجاج الداخل 1443/2022

تقدم وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة كبيرة من الخدمات الهامة لحجاج الداخل في المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين في المملكة، مثل خدمات تصريح الحج وحجز مناسك الحج إلكترونياا، وغيرها من الخدمات، حيث يمكن الدخول الى المنصة الخاصة بالبوابة الموحدة لحجاج الداخل وتسجيل في الحج من خلال اتباع الخطوات التالية.

خطوات التسجيل في الحج

خدمات البوابة الموحدة لحجاج الداخل 1443

طرحت وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة من الخدمات الهامة التي يحتاج اليها الكثير من حجاج الداخل في المملكة العربية السعودية من خلال موقع البوابة الموحدة لحجاج الداخل، والتي يتم اجراءها بشكلٍ الكتروني بسهولة، ومن اهم الخدمات التي يتم تقديمها عبر المنصة ما يلي.

خدمة حجز التصاريح الخاصة بالحجز بالمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بالاضافة الى استخراج التصاريح.

خدمات تقديم معاملة جديدة.

وخدمات استرجاع مبلغ الحجز الخاص بالموسم السابق.

خدمات الاستعلام عن تأشيرة العمرة.

خدمة الاستعلام عن تأشيرة الحج.

خدمة اعتماد العقود الخاصة بالسكن لحجاج الخارج.

خدمات الاستعلام عن شركات العمرة المرخصة.

توضيح رسمي بشأن موعد فتح التسجيل في حج 1443

ورد إلى وزارة الحج والعمرة العددي من السائلات واستفسارات بشأن موعد فتح التسجيل في موسم الحج لعام 1443هـ عبر حساب عناية وخدمات ضيوف الرحمن على موقع تويتر وقد جاءت الإجابة إن مواعيد التسجيل والتقديم لحج 1443هـ سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.