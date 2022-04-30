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أماكن ومساجد صلاة العيد فى السعودية وموعد صلاة عيد الفطر فى السعودية 2022 وتم تحديد 4700 مسجد فى المملكة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ويتساءل الكثير عن موعد صلاة عيد الفطر فى السعودية خصوصا بعد تحديد موعد عيد الفطر فى المملكة والذى يوافق يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022 م وتم الإعلان عن أماكن صلاة العيد فى السعودية فى كافة محافظات ومدن المملكة من قبل فروع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمنوط بيها تجهيز أماكن صلاة عيد الفطر فى السعودية 1443.
موعد صلاة عيد الفطر فى السعودية 2022
توقيت صلاة عيد الفطر فى المملكة 1443 يختلف من منطقة لآخري وذلك وفق التوقيت المحلي لكل مدينة حيث تم تحديد وقت صلاة العيد فى السعودية بعد شروق الشمس بمدة ربع ساعة كذلك سيكون توقيت صلاة عيد الفطر بالسعودية فى تمام الساعة 6.03 فى مكة صباح يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022.
- موعد صلاة عيد الفطر فى الرياض الساعة 5.30 صباحاً.
- كذلك موعد صلاة العيد فى الدمام الساعة 5.14 صباحاً.
- أيضا موعد صلاة العيد فى المدينة المنورة 5.59 صباحاً.
- ثم موعد صلاة العيد فى جدة 6.02 صباحاً.
- كذلك موعد صلاة عيد الفطر فى عرعر الساعة 5.45 صباحاً.
أماكن صلاة العيد فى السعودية والمساجد التي يقام فيها صلاة عيد الفطر فى السعودية
- أولا أماكن صلاة العيد فى المدينة المنور عدد 413 جامعاً فى المدينة و42 جماعاً فى العلا و 79 فى ينبع و 29 فى بدر وتجهيز مصلي فى خيبر ومحافظة مهد الذهب ومحافظة العيص والحناكية ومركز الصويرة.
- أماكن صلاة عيد الفطر فى خيبر مسجد ابوبكر الصديق ومسجد منطقة العشاش وجامع العدل ومسجد الطيار.
- أيضا أماكن صلاة العيد فى الطائف مثل مصلى العيد فى الخالدية – منطقة الردف كذلك منطقة القيم على طريق السيل – مصلى العيد فى منطقة الحوية فى شارع الستين ثم مصلى منطقة بليا.
- ثم أماكن صلاة العيد فى الخبر مسجد خادم الحرمين الشريفين – مسجد الأمير سلطان بن عبدالعزيز – مسجد حذيفة بن اليمان – مسجد عبدالرحمن بن عوف – مسجد النور بالخبر الشمالية – مسجد الزامل – مسجد عمر بن عبدالعزيز – مسجد السويكت – القصيبي – المهيدب – العقربية – الدوسري – مسجد مكة المكرمة – الخضري – الحريري – جامع الابرار – جامع سالم بن لادن.
- كذلك أماكن صلاة عيد الفطر فى مكة المكرمة المسجد الحرام – المشعر الحرام – مسجد عائشة التنعيم – الجن – العقبة – الخيف – نمرة – الشجرة – البيعة – انشقاق القمر – الراية – الكبش – الجعرانة – الحديبة – مسجد الملك عبدالله.
- أيضا أماكن صلاة العيد فى جدة مصلي القدس فى الفيصلية – العيد فى منطقة غليل – مصلي العيد كيلو 10 على طريق مكة – دوار البلدية منطقة الأمير فواز – ام السلم على طريق مكة – مشهد كيلو 13 – مطقة المحاميد – شرق الخط السريع منطقة السامر – مصلى العيد فى منطقة ذهبان.
- ثم أماكن صلاة عيد الفطر فى الرياض مسجد الامام تركي بن عبدالله فى منطقة قصر الحاكم – الشيخ محمد بن إبراهيم منطقة قصر الحاكم – مصلى العيد فى شارع الملك فيصل – بالإضافة الى 23 مصلى مكشوف فى مختلف مناطق الرياض وعدد 700 مسجد كبير فى الاحياء الخالية.
- مساجد صلاة العيد فى الدمام اشهرها جامع الامام الحسين وجامع كينو بالإضافة الى تجهيز 170 جامع ومصلى فى الدمام.
- كذلك أماكن ومساجد صلاة عيد الفطر فى حائل مسجد الخياري – مسجد الجلعود الأول والثاني – مسجد الراجحي – امارة منطقة حائل – جامع الشهداء – برزان – مسجد الملك فهد – مسجد جامعة حائل – مسجد الاميرة بنيه الرشيد – مسجد البويب بالإضافة لتجهيز 150 مسجد ومصلى ومنطقة لصلاة العيد فى حائل.
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