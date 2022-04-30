أماكن ومساجد صلاة العيد فى السعودية وموعد صلاة عيد الفطر فى السعودية 2022 وتم تحديد 4700 مسجد فى المملكة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ويتساءل الكثير عن موعد صلاة عيد الفطر فى السعودية خصوصا بعد تحديد موعد عيد الفطر فى المملكة والذى يوافق يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022 م وتم الإعلان عن أماكن صلاة العيد فى السعودية فى كافة محافظات ومدن المملكة من قبل فروع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمنوط بيها تجهيز أماكن صلاة عيد الفطر فى السعودية 1443.

موعد صلاة عيد الفطر فى السعودية 2022

توقيت صلاة عيد الفطر فى المملكة 1443 يختلف من منطقة لآخري وذلك وفق التوقيت المحلي لكل مدينة حيث تم تحديد وقت صلاة العيد فى السعودية بعد شروق الشمس بمدة ربع ساعة كذلك سيكون توقيت صلاة عيد الفطر بالسعودية فى تمام الساعة 6.03 فى مكة صباح يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022.

موعد صلاة عيد الفطر فى الرياض الساعة 5.30 صباحاً.

كذلك موعد صلاة العيد فى الدمام الساعة 5.14 صباحاً.

أيضا موعد صلاة العيد فى المدينة المنورة 5.59 صباحاً.

ثم موعد صلاة العيد فى جدة 6.02 صباحاً.

كذلك موعد صلاة عيد الفطر فى عرعر الساعة 5.45 صباحاً.

أماكن صلاة العيد فى السعودية والمساجد التي يقام فيها صلاة عيد الفطر فى السعودية