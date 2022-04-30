كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية وطرق التواصل مع شركة الكهرباء

الكثير من المواطنين بالمملكة يقومون بالبحث عن كيفية معرفة فاتورة الكهرباء حيث تقدم الحكومة تسهيلات للمواطنين ، ولذلك وضعت أكثر من طريقة يستطيع المواطنين السعوديين عن طريقها الاستعلام عن الفاتورة من المنزل إلكتروني وهذا للحفاظ على المواطنين من الذهاب إلى الإدارات الحكومية وضياع الوقت، وهو ماسوف نوضحه بالمقال ونعرض اكثر من طريقة للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء بالتفصيل، كما يمكنك أيضًا تقديم طلب اعتراض على الفاتورة، حيث تسعى الشركة من خلال هذه الخدمة إلى تطوير الآليات الخاصة بها، فهي متاحة في كل زمان ومكان، ويكون ذلك عبر تطبيق الكهرباء، وهو يشمل التطور على المستوى الرقمي والتقني بالشركة، وهذا وفق طريقة توفر الوقت والجهد على كل المستهلكين في المملكة، إلى جانب ذلك يوجد بالتطبيق العديد من الخدمات الأخرى المتاحة بشكل مجاني، ومن خلالها يمكن السداد في الوقت المحدد دون أي تأخير قد ينجم عنه دفع غرامات مالية.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية.

ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمة المشتركين

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة دفع الفواتير

انتظر سوف تظهر لك صفحة جديدة، ثم تقوم بالضغط على خيار فاتورتك.

الضغط على ايقونة خدمة الاستعلام عن الفاتورة الإلكترونية

ضرورة كتابة رقم الحساب الخاص بخدمة الفاتورة الثابتة.

الضغط على أيقونة استعلام.

الضغط على أيقونة خدمة التحقق.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية عبر تطبيق الكهرباء:

هناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الكهرباء، الطريقة بالتفصيل وهي كالتالي:

يمكن الاستفادة من خدمات الشركة السعودية للكهرباء منخلال تحميل تطبيق الكهرباء بمختلف الأنظمة.

ثم تقوم بتثبيت التطبيق وإدخال رقم الهاتف.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة بدء التشغيل.

الضغط على أيقونة خدمات الفواتير.

ضرورة إدخال رقم الحساب.

الضغط على ايقونة بحث

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد: