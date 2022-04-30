نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل وشحن فيزا تسوق مصرف الراجحي واهم مزايا فيزا تسوق الراجحي في المقال التالي
يقدم مصرف الراجحي لعملائه ميزات عديدة ومن اهم مايقدمه للعملاء اصدار فيز مختلفة ومتنوعة للتسوق وبميزات كبيرة و من إحدى أبرز عروض بطاقات الراجحي الائتمانية بالمملكة العربية السعودية فيعتمد على تلك الفيزا من أجل التسوق والشراء عبر الإنترنت، وسوف نوضح داخل المقال ميزات فيز التسوف وكيفية شحنها وتفعيلها وقيمة الرسوم الجديدة على انواع الفيز المختلفة، فيمكن بكل سهولة الآن ربح 1.000.000 مليون نقطة مكافحة من مصرف الراجحي، حيث أن برنامج مكافأة يوفر إليكم إمكانية الحصول على خمسة نقطة لكل 1 ريال في حالة الشراء المحلي وستة نقاط في حالة الشراء الدولي.
اهم مزايا فيزا تسوق الراجحي:
تعتبر فيزا تسوق الراجحي من أفضل بطاقات الراجحي الائتمانية ومن اهم مايصدره مصرف الراجحي من بطاقت مصرفية مميزة ومن أبرز تلك هذه المزايا:
- تتيح البطاقة لصاحبها إمكانية الحصول على أفضل سعر لعملية تحويل العملة وذلك في حالة استخدامها خارج الدولة.
- بمجرد الحصول على الفيزا يمكن أن يقوم بالتحويل إلى حساب البطاقة عبر خدمة المباشر للأفراد.
- ومن اهم مزاياها حيث يمكن بكل سهولة إصدار فوري للبطاقة في أي فرع من فروع بنك الراجحي.
- إمكانية تقديم الطلب من خلال شبكة النت
- متوفرة وتتواجد البطاقة في بعض المواقع الإلكترونية.
قيمة رسوم فيزا الراجحي الجديدة:
ومن الجدير بالذكر أن مصرف الراجحي قام من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر بالإعلان عن الرسوم التي يجب دفعها في حالة رغبة الشخص المتقدم في الاشتراك في بطاقة التسوق من الراجحي، وتصل قيمة الرسوم الخاصة بالفيزا حوالي 105 ريال سعودي وفي حالة تفعيل البطاقة يتم خصمهم بشكل فوري، إما بالنسبة الرسوم السنوية لبطاقة تسويق الراجحي فهو 115 ريال سعودي، ورسوم السحب النقدي من الصراف الآلي لمصرف الراجحي 75 ريال سعودي، إما بالنسبة لقيمة السحب النقدي الدولي عبر ماكينات الصرافة للراجحي فهي 75 ريال سعودي، وفي حالة إعادة إصدار بطاقة تسوق الراجحي فهنا يتم دفع 50 ريال سعودي، ورسوم الاعتراض الخاطئ هي 50 ريال سعودي.
كيفية تفعيل فيزا مصرف الراجحي:
- فمن خلال الإتصال برقم خدمة العملاء الخاص بالمصرف وبعد استلام العميل للبطاقة يجب عليه شحنها فورا.
- ثم تقوم بالنقرعلى رقم 3 لاختبار قسم البطاقات الإئتمانية.
- ثم عليك بالتأكد من رقم الهوية الخاصة واستعلام خدمة العملاء عن بعض المعلومات الأخرى.
- وبعد تلك الخطوات يتم تفعيل الفيزا إلكتروني، والتوجه إلى أقرب قسم البطاقات الإئتمانية لشحن الفيزا.
- وبعد شحنها يمكن للعميل القيام بعمليات البيع والشراء الإلكتروني بكل سهولة.
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