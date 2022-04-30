نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكوي مدفوعات حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودي برنامج حساب المواطن ، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها حكومة المملكة بهدف إيصال الدعم المالي للمستحقين لرعاية الدولة ، ضد أضرار الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات التي تطرأ علي الأسواق بسبب الأزمات المالية العالمية وأزمة جائحة كورونا المستجدة ، ويستفيد من دعم حساب المواطن أكثر من 10 ملايين شخص علي مستوي المملكة ، ولكل مستحق منهم حساب شخصي عبر منصة حساب المواطن تمكنه من متابعة حالة أهليته للاستحقاق وقائمة مدفوعاته ، ويتيح حساب المواطن إمكانية تقديم شكوي في حال تأخر الصرف أو عدمه ، ومحور حديثنا اليوم عن خطوات تقديم شكوي مدفوعات حساب المواطن ، و الأجراء المتبع حال لم تصلك الدفعة علي حسابك البنكي و كيف اقوم بتقديم شكوى مدفوعات في حساب المواطن.

شكوي مدفوعات حساب المواطن

إن كنت أحد المستفيدين من دعم حساب المواطن وكان لديك دفعة حالتها ” مدفوعة” ولم تصل إلى حسابك ، عليك بتقديم شكوى مدفوعات في حساب المواطن كالآتي :

أولاً عليك الدخول إلى حساب المواطن رابط تقديم شكوى مدفوعات والضغط على “حالة الاستحقاق” كما بالصورة.

ثانياً تقوم بالضغط علي أيقونة “تقديم شكوى على الدفعة الحالية” في المدفوعات من خلال الدخول على حساب المستفيد المسجل. أو الضغط على “اضغط لمشاهدة الدفعات السابقة” في حال رغبتك تقديم شكوى على دفعات سابق. ثم عليك الضغط على “تقديم شكوى” على الدفعة المحددة.



ثالثاً تقوم باختيار نوع الشكوى “دفعة لم تستلم” كما هو موضع بالصورة التالية :

بعد ذلك سيظهر لك تعريف المرفقات المطلوبة وهي “كشف حساب” ، وعليك الضغط علي زر “استعراض الملف” لإرفاق كشف الحساب.

أخيراً تقوم بالضغط علي إرسال الشكوى لإكمال إجراء تقديم شكوي المدفوعات.

وبذلك نكون وضحنا خطوات تقديم شكوى مدفوعات في حساب المواطن ، ويمكن الإطلاع علي كافة التساؤلات وحلولها عبر موقع المنصة وكل ما يخص شكوى المدفوعات بحساب المواطن.

تقديم طلب اعتراض علي نتيجة الأهلية

استعرضنا خطوات رفع شكوى المدفوعات في برنامج حساب المواطن ، و يستطيع المستقلين الاستفادة من الدعم حساب المواطن ، ولمن لديهم حساب وكانت الحالة غير مؤهل ، يمكن تقديم طلب الاعتراض على قرار عدم الأهلية كالآتي :

الدخول لصفحة المستخدم من رابط موقع حساب المواطن. نختار أيقونة دراسة الأهلية كما بالصورة المرفقة حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض. نستعرض أسباب عدم الأهلية للمستفيد أو التابع من أسفل الصفحة جهة اليسار نضغط علي تقديم اعتراض بعد تصحيح السبب ظهر لك.

ويعتبر حساب المواطن من عمليات البحث المهمة في المملكة ، كذا أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن ومتابعة طلب الاعتراض على نتيجة الأهلية ، ويمكن تقديم شكوى صوتك مسموع حساب المواطن رابط المنصة.