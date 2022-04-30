جميع المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في المملكه العربيه السعوديه 1443

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عمر شويل - جدة جميع المساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر في المملكه من أكثر ما يشغل مؤشرات البحث عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية هو مساجد إقامة صلاة العيد السعودية لعام 2022م – 1443هـ، حيث أن صلاة العيد يذهب لإقامتها المسلمين من جميع بقاع الدول الإسلامية سواء كانت العربية أو غيرها، فصلاة العيد لها فضل كبير وعظيم وكذلك لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، وما هي إلا أيام قليلة جدًا تفصلنا عن عيد الفطر ونقوم بتوديع شهر رمضان المبارك بكل حزن وآسى ونرجو من الله -عز وجل- أن يعيده علينا باليمن والبركات.

مساجد إقامة صلاة العيد السعودية 2022م – 1443هـ

مساجد إقامة صلاة عيد الفطر في الرياض

قام الشيخ عبد اللطيف آل شيخ وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية بإصدار توجيه بعدد وأماكن صلاة عيد الفطر في العاصمة السعودية الرياض حيث أن المساجد هي:-

مسجد الإمام تركي بن عبد الله في قصر الحكم في الرياض – مسجد العيد في حي الشفاء – مسجد العيد في شارع الملك فيصل – مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم في قصر الحكم في الرياض حي الديرة – مسجد العيد في حي سويدي الغربي.

مساجد إقامة صلاة عيد الفطر في الظهران

بينما يتم إقامة صلاة العيد في منطقة الظهرات والمساجد هي: مسجد الحسن بن علي – مسجد التوحيد – مسجد بن باز – مسجد الفاروق.

مساجد إقامة صلاة عيد الفطر في الخبر

أما بالنسبة إلى المساجد المفتوحة لإقامة صلاة عيد الفطر في الخبر فهي مسجد خادم الحرمين الشريفين – مسجد حذيفة بن اليمام – مسجد الأمير سلطان بن عبد العزيز – مسجد عبد الرحمن بن عوف – مسجد الزامل – مسجد السويكت – مسجد عمر بن عبد العزيز – مسجد المهيدب – مسجد العقربية.

طريقة صلاة عيد الفطر